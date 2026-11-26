Отправляемся в ГП "Восход", что в агрогородке Атолино Минского района. В огромном модернизированном здании высотой с трехэтажный дом - четыре камеры хранения картофеля. Все - на тысячу тонн.Заглядываем внутрь одной из них. Ровные штабеля ящиков уходят под потолок и вдаль, теряются в темноте. Один вмещает от 1 до 1,2 тонны картофеля. Между досками виднеются клубни, среди которых и мелкие. Нам поясняют: во время загрузки хранилища нужно принимать урожай, сушить его, складировать и лечить. Калибруют продукцию позже - перед отгрузкой.Требуемые условия здесь поддерживают с помощью автоматизированной системы климат-контроля.- Установленные в каждой камере датчики отслеживают температуру. Она должна быть в пределах от двух до шести градусов - фактически это холодильник. Если показатели повышаются, компьютер сам включает режим проветривания, когда за стенами минус 30 - подогрев, - поясняет кладовщик сектора 2 картофелехранилища Наталья Денисеня.Она признается, что цифровые технологии - хороши, но присутствие человека никто не отменял.- Каждый день подхожу, смотрю, чтобы не было сбоев. Если пропадет электричество - система тоже выключается. За четыре года научилась по запаху и виду определять, в каком состоянии картошка, - говорит Наталья.Нам показалось, что в помещении пахнет кофе.- А для меня здесь пахнет морем, - не соглашается собеседница. - На самом деле это запах земли. И он нормальный. Если вдруг с плодами что-то случится, аромат будет совершенно другим.Наталья Денисеня гасит свет и закрывает огромную дверь в камеру, оставляя картофель под присмотром компьютера. Она утверждает, что благодаря используемым технологиям и программному обеспечению работать в овощехранилище легко и удобно.В сортировочном цехе урожай картофеля этого года с помощью транспортировочных лент подается на инспекционный стол. Четыре работника калибруют клубни по размерам: отбирают крупные и средние, а некондицию - мелкую и поврежденную - складывают отдельно. Часть клубней гигантских размеров отбраковывают и отправляют в большой ящик. С удивлением заглядываем в него - некоторые картофелины можно смело заносить в книгу рекордов. Они размером со среднюю дыню - даже одной хватит для семьи на ужин.- Мы реализуем только средние клубни, от 45 до 85 мм, - рассказывает Наталья Денисеня. - Мелкие и очень большие потом отгружаем на промпереработку. Первые идут на производство крахмала и пюре, вторые - для изготовления снеков или чипсов. Покупателей такой продукции много. А интерес производителей легко объясним - "нестандарт" отдают дешевле.Прошедший контроль урожай поступает по ленте к роботу-фасовщику. Система сама засыпает клубни в сетчатые мешки, зашивает их и транспортирует к огромной "лапе", которая аккуратно укладывает упаковки на паллету. В каждом мешке - ровно 25 кг картофеля, за этим следит программа. Впрочем, настройки можно изменить - тогда робот начнет фасовать урожай в пакеты по 10 или 15 кг.Когда на паллете образуется аккуратная стопка весом в тонну, к делу подключается человек - оператор погрузчика, который увозит готовую продукцию в камеру хранения. Нам поясняют, что температура там должна совпадать с той, что в фуре, иначе на клубнях выступит конденсат.- В течение года перебираем хранящийся у нас картофель, сортируем, фасуем, продаем, - перечисляет Наталья Денисеня. - Весной реализуем семенной, обеспечиваем свою посадку. Задача-максимум - освободить хранилище до 1 июня.К воротам на загрузку все время подъезжают микроавтобусы и фуры, к которым с помощью вилочного автопогрузчика перемещают паллеты с клубнями.- Наша продукция пользуется спросом, в том числе в розницу. Многие, купив один мешок, возвращаются. Среди постоянных клиентов как учреждения и крупные торговые сети, так и иностранцы, например из Сербии и Македонии. В Азербайджан недавно отгрузили свыше 200 тонн продукции, - приводит цифру Наталья Денисеня. - Заграничных партнеров привлекает, во-первых, цена, во-вторых - качество. Наш картофель вкусный и крупный, проходит контроль во всех лабораториях.В хозяйстве используют среднеспелый сорт Лилли, который здесь нежно называют Лиллишкой.Клубни выглядят как на подбор, не подвержены механическим повреждениям при уборке и сортировке. В этом году урожай начали принимать в начале сентября, а последняя машина пришла на разгрузку 5 ноября. Весь картофель выращивают сами, весной им засеяли 218 га. Средняя урожайность - 535 ц/га.Кто-то скажет: "Такого не может быть. В целом по стране в 1,5 раза ниже", - и окажется не прав. На сельхозпредприятии используют самые современные технологии. В том числе - автоматическую ирригационную установку белорусского производства, которая в темное время суток сама движется по полю и поливает кусты. К слову, с участка, где ее использовали, осенью получили урожай в 931 ц/га. Результат официально зарегистрирован.Когда на предприятии стали выращивать большие объемы картофеля, поняли, что нужны дополнительные мощности.- Нам передали здание, в котором мы сейчас находимся, и мы реконструировали его под картофелехранилище. Разместили современное оборудование, что позволяет фасовать и хранить значительно больше продукции. В планах - расширить ассортимент. Возможно, займемся морковью, - делится планами заместитель директора Ольга Липская.В хозяйстве также выращивают и хранят яблоки. Старые деревья заменили новыми. Пару лет назад под них отвели территорию площадью в 40 га, где разбили сад интенсивного типа с капельным поливом и подачей питательных веществ. На полную мощность он пока только выходит, но первые урожаи здесь уже собрали.- За последние годы появилось много новых технологий, которые мы тоже решили применить у себя, - рассказывает Ольга Липская. - Плотность посадки в новом яблоневом саду выше, чем раньше. Соответственно, увеличивается и урожайность с квадратного метра.Закладку яблок на хранение в хозяйстве начали в сентябре и закончили в середине октября. Заходим в новое просторное помещение с несколькими камерами хранения. В каждой высятся башни ящиков с фруктами. В воздухе стоит насыщенный яблочный аромат.- Выращиваем шесть сортов: Хани Крисп (в народе - Арнабель), Айдаред, Найдаред, Гала, Ред Делишес и Голден, - перечисляет начальник участка садоводства Наталья Пянковская. - Закладывая новый сад, сделали акцент на лежкие сорта, чтобы можно было реализовывать продукцию до середины марта.Фрукты на складе хранят при двух градусах тепла и влажности 90-95%. Такие условия не дают урожаю усохнуть. Нужный микроклимат поддерживают с помощью холодильного оборудования и вентиляции, а показатели в каждой камере контролируют датчики.На наших глазах рабочие склада перебирают продукцию, вынимая ее из огромных ящиков - в каждом по три центнера плодов. Яблоки сортируют и складывают в картонные коробки, которые потом отправят покупателям. Замечаем калибратор, но им никто не пользуется. Как поясняют сотрудники, у многих за время работы уже настолько хорошо наметан глаз, что надобность в этом инструменте отпала.- В данный момент занимаемся сортировкой и переборкой. У нас заказ на два калибра: стандартный и суперэлитный. Второй - это вот такое крупненькое яблоко, - Наталья Пянковская взвешивает на ладони плод размером с грейпфрут. - Это сорт Хани Крисп, который в этом году дал неплохой урожай - 25 тонн с гектара.В других коробках - яблоки поменьше, они почти черного цвета и чем-то напоминают гигантские сливы. Этот сорт называется Ред Делишес. Специалист отмечает, что в этом году плодам не хватило солнца, и некоторые сорта получились зеленоватыми. При этом покупатели чаще выбирают красные яблоки.- Если попадаются маленькие, битые или с червоточинкой, отгружаем их на промпереработку. Кроме того, мелкое яблоко, которое все-таки проходит калибровку, востребовано в детских садах, школах и у населения, которое берет его за наличный расчет. В целом же вся наша продукция пользуется стабильно высоким спросом, - рассказывает Наталья Пянковская.В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили, что во всех областях страны завершена закладка плодоовощной продукции в стабфонды. Запас сформирован на уровне 95% от прошлогоднего. В хранилища заложены почти 150 тыс. тонн продукции борщевого набора и яблок. По картофелю этот показатель составил почти 60 тыс. тонн, по капусте - более 22,5 тыс. тонн, по яблокам - 27 тыс. тонн. Также по госзаказу в перечень плодоовощной продукции, закладываемой в стабфонды, впервые добавлены огурцы и помидоры.- Данная мера направлена на гарантированное обеспечение населения этой продукцией в межсезонный период. Предполагается поставить 9533 тонны огурцов длинноплодных и среднеплодных, томатов красных, за исключением вишневидных, коктейльных и на ветке - 6050 тонн. Это связано с урожайностью данной продукции, с массовыми сортами, выращиваемыми тепличными хозяйствами, - подчеркнули в МАРТ.Покупателей порадует и стоимость на овощи, поставляемые в торговые сети по госзаказу. Так, максимальные розничные цены на огурцы не должны превышать 9,16 рубля, а на томаты - 10,36 рубля за килограмм. Предельная цена на картофель - 1,11 рубля, свекла, морковь, капуста и лук должны стоить меньше двух рублей за килограмм.На Гомельщине к середине ноября стабфонды сформированы в полном объеме. В них загружено более 19 тыс. тонн овощей и фруктов, в том числе 7,5 тыс. тонн картофеля и 3,5 тыс. тонн яблок. А также капуста, свекла, морковь, лук.Так, по яблокам закладка в стабфонды на 70% была организована местными предприятиями и 30% - фермерскими хозяйствами соседней Брестской области. Отгрузка плодоовощной продукции в учреждения и торговые сети региона уже началась.Похожая ситуация на Витебщине. К середине месяца там завершили закладку овощей и фруктов. В этом году 16 производителей сельскохозяйственной продукции, среди которых как сельхозорганизации, так и крестьянско-фермерские хозяйства, отправили в хранилища более 21 тыс. тонн продукции: картофеля, капусты, моркови, свеклы, лука и яблок. Заполняемость - 100%.- Продукция будет поставляться в торговые сети, социальные учреждения. Со всеми изготовителями заключены соответствующие договоры, - отмечают в Витебском облисполкоме.Огурцы и томаты, которые в этом году также включены в госзаказ, жителям области готовы поставлять три тепличных хозяйства. Как пояснили в облисполкоме, эти овощи - так называемый скоропорт, который невозможно длительное время держать в хранилищах. Поэтому их будут поставлять напрямую из теплиц. Но договоры между торговыми сетями и изготовителями заключены. Разработаны четкие графики поставок. Так что ценители салата из помидоров и огурцов гарантированно смогут приготовить его на новогодний стол.Алексей ГОРБУНОВ,газета "7 дней".-0-