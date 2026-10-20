Туризм, культура, бизнес: на белорусско-китайском форуме в Бресте подписан ряд соглашений

Среди подписанных документов - меморандум о намерениях между управлением культуры Брестского облисполкома и Ассоциацией международного обмена талантами провинции Хэбэй КНР по развитию сотрудничества в области культуры.





Как отметил начальник управления культуры Брестского облисполкома Сергей Панасюк, меморандум стал первым подобным документом для управления культуры. Соглашение открывает возможности для участия китайских творческих коллективов в крупных региональных мероприятиях, включая фестиваль "Белая Вежа" и январские музыкальные вечера. "Мы надеемся, что китайские друзья будут участвовать не только в наших традиционных фестивалях. Есть ряд больших мероприятий, где мы также хотим видеть наших китайских коллег. Соглашение дает возможность привлекать не только творческие коллективы, но и представителей музейного и библиотечного направлений", - отметил он.

Также на форуме были подписаны соглашение о сотрудничестве между Администрацией СЭЗ "Брест", Брестским отделением БелТПП и Ассоциацией международного сотрудничества бизнеса провинции Хубэй, соглашение о сотрудничестве между Брестским отделением БелТПП и Внешнеторговой палатой города Урумчи, соглашение о сотрудничестве между отелем "Эрмитаж" и международным туристическим агентством "Баохуа Шэнши" провинции Шаньси. Также на форуме были подписаны соглашение о сотрудничестве между Администрацией СЭЗ "Брест", Брестским отделением БелТПП и Ассоциацией международного сотрудничества бизнеса провинции Хубэй, соглашение о сотрудничестве между Брестским отделением БелТПП и Внешнеторговой палатой города Урумчи, соглашение о сотрудничестве между отелем "Эрмитаж" и международным туристическим агентством "Баохуа Шэнши" провинции Шаньси.

Исполнительный директор и генеральный секретарь Ассоциации международного сотрудничества бизнеса провинции Хубэй Хуан Лися отметила, что в Брестскую область прибыла делегация представителей компаний из различных сфер, включая пищевую промышленность и индустрию развлечений. В ходе визита планируется наладить контакты с 15 белорусскими предприятиями. "Наша провинция и Брестская область являются побратимами. Я уверена, что в каждом направлении мы проведем плодотворную работу, наладим серьезные контакты, чтобы сотрудничество укреплялось и давало новые результаты", - сказала Хуан Лися.

Белорусско-китайский туристический форум, объединивший более 150 участников, продлится до 22 октября.-0- Белорусско-китайский туристический форум, объединивший более 150 участников, продлится до 22 октября.-0-





Фото Брестского облисполкома

20 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Брестская область и китайские регионы договорились о расширении сотрудничества в сфере культуры, бизнеса и туризма. На белорусско-китайском туристическом форуме "Партнерство и путешествия без границ" в Бресте подписан ряд взаимовыгодных соглашений, передает БЕЛТА.