Турецкий бизнес планирует развивать сотрудничество с Беларусью 

Большая делегация турецких компаний прибыла в Беларусь возобновленным рейсом Turkish Airlines по маршруту Стамбул - Минск. На переговорах в офисе НАИП ее возглавили посол Туреции в Беларуси Гючлю Джем Ышик и председатель турецкой части Белорусско-турецкого совета делового сотрудничества (DEIK) Фатих Ышик.
К команде НАИП во главе с директором агентства Алексеем Пушкаревым присоединились представители Министерства экономики и председатель белорусской части DEIK Павел Мариненко (глава администрации СЭЗ "Могилев").
Переговоры затронули широкий спектр экономических и деловых отношений. Стороны подчеркнули важность возобновления авиарейсов в Беларусь и обсудили ряд вопросов по оказанию содействия турецким бизнесменам в реализации их намерений в нашей стране.-0-
Фото НАИП