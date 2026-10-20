Турецкие эксперты оценят 12 белорусских молокозаводов для допуска на свой рынок





Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгинь провел установочную встречу с главой делегации специалистов Минсельхоза Турецкой Республики Джихангиром Гюльтекином Гюмюштепе.





В программе инспекции зарубежных коллег 12 ведущих белорусских производителей. Критерии оценки включают безопасность сырья, соблюдение международных стандартов и работу систем менеджмента качества. Успешное завершение визита станет официальным основанием для включения белорусских заводов в реестр поставщиков Турции, что позволит расширить географию национального экспорта. Белорусская сторона подчеркивает: формат взаимодействия выстроен на принципах абсолютной прозрачности. Предприятия готовы предоставить проверяющим исчерпывающую информационную и полную организационную поддержку.





"Нам не требуется специальная подготовка к проверкам, поскольку поддержание высоких технологических стандартов - это наша ежедневная реальность, подтвержденная расширяющейся географией экспорта. Мы делаем ставку на натуральность и экологичность, полностью открыты к налаживанию поставок", - подчеркнул Иван Смильгинь.





"Мы прибыли с твердой уверенностью в развитии двусторонних связей и рассчитываем обрести в вашем лице надежных партнеров. Мы также приглашаем белорусских инспекторов оценить качество турецкой продукции, чтобы она заняла достойное место на ваших полках", - отметил Джихангир Гюльтекин Гюмюштепе.





Взаимное доверие и профессионализм создают прочную основу для того, чтобы высококачественная белорусская молочная продукция вскоре обогатила ассортимент турецкого рынка, а сотрудничество двух стран вышло на качественно новый взаимовыгодный уровень.-0-

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Турецкие эксперты находятся в Беларуси с рабочим визитом, чтобы оценить отечественные молокоперерабатывающие предприятия на соответствие ветеринарно-санитарным нормам. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.