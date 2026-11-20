Александр Турчин посетил ряд цехов. Ключевые вопросы - расширение производства и диверсификация рынков сбыта. На предприятии перерабатывают сельскохозяйственное сырье, производят более 500 наименований продукции. Сырьевая база состоит из 57 хозяйств, расположенных в семи районах Брестской области. Треть продукции поставляется на экспорт.





Непрерывно вливаются инвестиции в модернизацию производственных процессов: от сырьевого обеспечения до современных линий по переработке. В комплексе эти меры позволяют снизить энергозатраты, сократить себестоимость и повысить конкурентоспособность на внутреннем и внешних рынках.





Генеральный директор Брестского мясокомбината Павел Буховецкий отметил, что меняется традиционная структура спроса. Покупатели все больше предпочитают удобную еду, полуфабрикаты, готовую продукцию. "Успеваем за трендами, предлагаем рынку новые виды, - рассказал руководитель. - У нас сформированы на 15 лет инвестиционные программы. Расписано все по годам в рамках холдинга. На всех четырех площадках идет обширная модернизация. Готовимся к трендам, которые присутствуют на рынке".