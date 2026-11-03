Турчин: на "Витебскдреве" производство в цеху МДФ должно начаться к июлю 2028 года

Правительство планирует рассмотреть имеющиеся проблемные вопросы и предложения по их решению. "Я хочу, чтобы мы сегодня приняли все необходимые решения. И в установленные сроки, о которых мы договорились, напряженные сроки - к июлю 2028 года - были завершены все строительно-монтажные работы и предприятие приступило к нормальному функционированию - выпуску продукции", - подчеркнул Александр Турчин.