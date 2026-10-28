Цифровые технологии и зарубежный опыт. Как в Беларуси готовят специалистов ядерной энергетики

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как в Беларуси готовят специалистов ядерной энергетики, рассказала доцент кафедры ядерных и медицинских технологий Международного государственного экологического института им. А.Д. Сахарова БГУ Ольга Гусакова во время научно-практической конференции на полях XXX Белорусского энергетического и экологического форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.





В структуре высшего образования подготовка кадров для ядерной энергетики ведется четырьмя основными вузами - БГУ, БНТУ, БГУИР и Международным государственным экологическим институтом имени А.Д. Сахарова при БГУ. Как отметила Ольга Гусакова, подготовка кадров в МГЭИ им. А.Д. Сахарова ведется по специальности "ядерная и радиационная безопасность".





"Общее количество выпускников составило 205 человек. Приоритетное место трудоустройства - Белорусская АЭС. Выпускники также работают в Госатомнадзоре, организациях в структуре Министерства энергетики, Министерства здравоохранения, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды и других организациях, где используются ядерные технологии", - рассказала эксперт.

Практическая ориентированность и подготовка обеспечиваются за счет проведения занятий на базе филиалов кафедры ядерных и медицинских технологий. Студенты проходят отдельные лабораторные работы по дисциплинам, а также обучение во время полевой практики радиационного мониторинга. Институт привлекает специалистов профильных предприятий для преподавания - в этом учебном году в штат кафедры входят восемь специалистов. Практическая ориентированность и подготовка обеспечиваются за счет проведения занятий на базе филиалов кафедры ядерных и медицинских технологий. Студенты проходят отдельные лабораторные работы по дисциплинам, а также обучение во время полевой практики радиационного мониторинга. Институт привлекает специалистов профильных предприятий для преподавания - в этом учебном году в штат кафедры входят восемь специалистов.





Особенность подготовки кадров для ядерной энергетики - обязательное обучение студентов за рубежом (сюда входит прохождение дисциплин или их частей, модулей в ведущих зарубежных вузах). Как отметила Ольга Гусакова, партнерами являются ведущие вузы России - Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (НИЯУ МИФИ), Обнинский институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ и Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева. Также приглашаются преподаватели из других стран. Ведется взаимодействие с Казахстаном и научными организациями Казахстана, откуда приезжают специалисты для обучения кадров.





Доцент кафедры подчеркнула совершенствование подготовки вуза. "Ни одна отрасль не может развиваться без цифровизации. Поэтому нами был пересмотрен учебный план и добавлены новые дисциплины, связанные с цифровыми технологиями, методами прикладной математики, языками программирования и нейросетями", - добавила она.

Кроме того, на кафедре функционирует 10 профильных учебных лабораторий, в которых проводится обучение по специализированным дисциплинам. "Технический парк лабораторий ежегодно обновляется и пополняется 5-10 единицами нового современного оборудования", - сказала Ольга Гусакова.-0- Кроме того, на кафедре функционирует 10 профильных учебных лабораторий, в которых проводится обучение по специализированным дисциплинам. "Технический парк лабораторий ежегодно обновляется и пополняется 5-10 единицами нового современного оборудования", - сказала Ольга Гусакова.-0-





Фото Андрея Синявского