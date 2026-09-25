Цифровые решения для энергетики. Минэнерго об этапах развития единой информационной платформы





Министр энергетики Денис Мороз напомнил, что цифровая трансформация определена одной из масштабных задач предстоящей пятилетки. Для энергетики ключевой принцип - не создавать набор разрозненных цифровых решений, а выстроить единый информационный контур отрасли. "Мы живем в период экспоненциального роста: очень быстро меняется технологическая среда, требования потребителей, появляются новые инструменты. Наша задача - не просто внедрять отдельные решения, а выстроить систему, которая позволит отрасли быстро адаптироваться к этим изменениям", - подчеркнул он.





В основе цифровой трансформации - Единая информационная платформа Министерства энергетики. Она зарегистрирована в Государственном регистре информационных систем, оператором определен филиал "АйТиГаз" УП "Витебскоблгаз".





Платформа уже имеет первые практические сервисы. Это электронный документооборот и модуль формирования технических условий на подключение к электрическим и газораспределительным сетям.





По данным на 1 сентября, единая система электронного документооборота введена в промышленную эксплуатацию в 23 организациях, еще в 17 проходит опытно-промышленную эксплуатацию. Следующий этап - перевод цифровизации в конкретные сервисы для потребителя.





"С 1 октября планируется обеспечить полнофункциональную выдачу технических условий через единую платформу. В дальнейшем предусматривается интеграция с государственными информационными ресурсами и порталом "Е-Паслуга", развитие личных кабинетов физических и юридических лиц, а также цифровизация заключения договоров на электро-, тепло- и газоснабжение", - пояснили в пресс-службе министерства.





Тема кибербезопасности стала отдельным блоком для рассмотрения на коллегии. Организации системы Минэнерго подключаются к отраслевым центрам кибербезопасности, актуализируются схемы информационных сетей, системы защиты и реагирования на инциденты. "Цифровизация должна давать практический результат. Важно не количество внедренных систем, а то, насколько они меняют процессы, сокращают сроки и делают взаимодействие удобнее для людей и организаций", - обозначил Денис Мороз.





Среди актуальных вопросов - развитие технологической платформы оперативно-диспетчерского управления СК-11, дальнейшая интеграция действующих информационных систем и задачи по развитию единой цифровой архитектуры отрасли.-0-

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы цифрового развития энергетической отрасли - от отдельных цифровых решений к единой системе энергетики - рассмотрели на заседании коллеги в Министерстве энергетики. Подробности сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.