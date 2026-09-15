Цифровизация в госуправлении, агропром. Резиденты ПВТ представили свои технологии делегации из Зимбабве

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Зимбабве во главе с заместителем министра иностранных дел и международной торговли Шейллой Чикомо посетила Парк высоких технологий, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПВТ.



Это уже не первый визит африканских гостей в ПВТ: в феврале здесь принимали парламентскую делегацию во главе с председателем Сената Мэйбл Чиномоной.



Главной темой встречи стало практическое применение белорусских технологий в Зимбабве. Страна сегодня активно движется по пути цифровой трансформации и, как отметила Шейлла Чикомо, намерена извлечь максимум пользы от применения технологий искусственного интеллекта.



"То, что белорусские компании готовы к выходу на рынок Зимбабве, - очень своевременно, потому что сейчас наша страна заинтересована в том, чтобы извлечь максимальную выгоду от применения технологий искусственного интеллекта у себя, - подчеркнула Шейлла Чикомо. - Наша цель - ознакомиться с вашим опытом и детально изучить модель функционирования Парка высоких технологий, каким образом заинтересованные - правительство, госорганы, научная среда, ИТ-компании - работают вместе, чтобы создать благоприятную среду для развития инноваций".



Особый интерес у делегации вызвали такие сферы, как искусственный интеллект, разработка программного обеспечения, кибербезопасность, финтех, электронная коммерция, сельское хозяйство, умное производство и другие цифровые решения.



Свои решения, уже готовые к выходу на африканский рынок, представили резиденты ПВТ - компании "Электронная экономика", "ЭНЭКА" и "Альгимед Техно". "Это не просто презентации, а конкретные продукты, которые могут закрыть насущные потребности зимбабвийской экономики - от цифровизации госуправления до медицины и агропрома", - рассказали в пресс-службе.



Начальник секретариата Наблюдательного совета ПВТ Анна Рябова отметила, что диалог с Зимбабве приобретает системный характер. "Нам очень приятно, что встречи с представителями вашей страны уже становятся регулярными на площадке Парка высоких технологий. Мы уже говорили, что ПВТ - это правовая юрисдикция с особыми условиями для развития IT-бизнеса, и сегодня мы готовы говорить не просто о потенциале, а о конкретных механизмах интеграции наших разработок в экономику Зимбабве. У резидентов ПВТ огромный интерес вызывает африканский вектор, и мы видим встречное движение. Это главное условие для того, чтобы сотрудничество было долгосрочным и взаимовыгодным", - подчеркнула Анна Рябова.



Стороны обсудили широкий круг совместных тем и договорились о дальнейших шагах сотрудничества, включая проработку форматов взаимодействия и подготовку соответствующих договоренностей.-0-