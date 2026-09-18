Цифровизация, мониторинг, контроль. Резиденты ПВТ предложили IT-решения для строительной отрасли

Резиденты Парка высоких технологий традиционно принимают активное участие в мероприятии, демонстрируя цифровые продукты для проектирования, строительства и эксплуатации объектов. На выставочных стендах и в рамках деловой программы резиденты ПВТ представили разработки, направленные на сквозную цифровизацию архитектурно-строительной сферы.
Компания "Электронные системы и сервисы" представила продукт "80level" - многофункциональную мобильную систему для управления строительством и ресурсами.
Резидент ПВТ "АрхСтройКонсалт" продемонстрировал инновационную систему "АИ-Сфера" для мониторинга и анализа состояния недвижимости. Система позволяет пользователям самостоятельно проводить профессиональные обследования зданий, прогнозировать дальнейшие действия по содержанию и ремонту напрямую со смартфона.
Компания "Гмартикун" представила систему контроля и управления доступом, которая призвана значительно повысить комфорт и безопасность жилых комплексов, частных домов и других объектов. В основе решения лежат беспроводные домофонные панели и удобное мобильное приложение, позволяющее управлять входными дверями, шлагбаумами и воротами из любой точки.
Центральным событием деловой программы стала сессия "Цифровые инструменты и методология сквозного управления жизненным циклом объектов строительства и недвижимости". Резиденты ПВТ "ИНТЕРМЕХ" и "Девсайнс" представили решения для управления проектными данными на базе платформы IPS PLM. Представители "АрхСтройКонсалт" рассказали об использовании ИИ для сбора данных и обследований на всех этапах жизненного цикла недвижимости, а спикеры из "Проект-М" - о BIM в проектировании и строительстве. Эксперты отметили и практический опыте внедрения PLM-системы на крупнейших промышленных объектах страны, включая Белорусскую АЭС и "Беларуськалий".-0-