Цены на скупаемые у населения драгметаллы снизятся в Беларуси с 20 октября

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлены новые цены на драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц (кроме купли-продажи банковскими и небанковскими кредитно-финансовыми организациями драгоценных металлов в виде мерных слитков и монет у физлиц). Это предусмотрено постановлением Министерства финансов от 14 октября 2026 года №54, которое вступает в силу с 20 октября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.





В частности, скупочные цены на драгметаллы в изделиях и ломе по пробам за грамм составят: золото 375-й пробы - 140,46 рубля (ранее 151,87 рубля), 500-й - 187,28 рубля (ранее 202,49 рубля), 583-й, 585-й - 219,12 рубля (ранее 236,91 рубля), 750-й - 280,92 рубля (ранее 303,74 рубля), 900-й - 337,1 рубля (ранее 364,48 рубля), 916-й - 343,1 рубля (ранее 370,96 рубля), 950-й - 355,83 рубля (ранее 384,73 рубля), 958-й - 358,83 рубля (ранее 387,97 рубля).





Платину 950-й пробы будут скупать по 145,8 рубля (ранее 155,8 рубля).





Цена за 1 г серебра 750-й пробы составит 4,1 рубля (ранее 4,55 рубля), 800-й - 4,37 рубля (ранее 4,86 рубля), 875-й - 4,78 рубля (ранее 5,31 рубля), 916-й - 5 рублей (ранее 5,56 рубля), 925-й - 5,05 рубля (ранее 5,61 рубля), 960-й - 5,24 рубля (ранее 5,83 рубля).





Постановление Министерства финансов от 9 сентября 2026 года №42 утрачивает силу.-0-