Цены на молочную продукцию и пиломатериалы для иностранных покупателей повысились на БУТБ в октябре

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В октябре продолжился рост цен на основные товарные позиции, реализуемые на экспортных биржевых торгах, а именно сухое молоко, сливочное масло и пиломатериалы. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской универсальной товарной биржи.





Так, индивидуальный биржевой индекс по сухому обезжиренному молоку с поставкой во все страны, кроме России, прибавил более 19% по сравнению с сентябрем. При этом с начала года средняя стоимость этого товара увеличилась в 1,5 раза до $3,6 за килограмм. Для российских импортеров белорусское молоко также подорожало, но не столь существенно - на 4% к предыдущему месяцу и на 8% к январю. Таким образом, в октябре участники торгов из России покупали эту продукцию у белорусских трейдеров в среднем по 255 российских рублей за килограмм.





Сливочное масло, экспортируемое через БУТБ в Российскую Федерацию, продемонстрировало незначительное повышение цен по сравнению с сентябрем. В частности, для масла жирностью 72% прирост сводного ценового индекса составил 2%, а для масла жирностью 82% - менее 1%. В конце октября данная продукция реализовывалась в Россию в среднем по 489 российских рублей и 555 российских рублей за килограмм соответственно.





Что касается пиломатериалов, то сводный индекс по этой товарной группе поднялся почти на 2% к сентябрю. Особенно заметно для иностранных покупателей подорожала обычная доска хвойных пород сорта А влажностью более 22% с поставкой на условиях FCA. Ее индивидуальный индекс стал выше на 6,5% при средней стоимости $198 за метр кубический. В то же время не менее востребованная хвойная доска сорта B аналогичной влажности и с такими же условиями поставки прибавила только 3% к сентябрьскому значению и продавалась за рубеж по средней цене $173 за метр кубический.





Для биржевых индексов по товарам, реализуемым на внутреннем рынке, в октябре 2026 года была характерна разнонаправленная динамика. Например, сводный ценовой индекс по круглым лесоматериалам показал рост на 3% к сентябрю, тогда как индексы по шротам масличных и изделиям из черных металлов сократились на 2% и 8% соответственно. Лидерами по снижению цены стали подсолнечный шрот, подешевевший на 18%, и стальная арматура, стоимость которой упала на 16%.





ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-