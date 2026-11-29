29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская делегация под руководством главы Администрации Президента Дмитрия Крутого оценила ход строительства совместных объектов в Смоленске. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал ОНТ.
Беларусь и Россия укрепляют промышленную кооперацию. С участием белорусских организаций и инвестиций идет строительство важных объектов в Смоленске. "Каждый раз президенты Беларуси и России говорят о том, что надо развивать инвестиционные проекты, искать проекты, которые дадут новые компетенции для Беларуси. Мы сегодня обсуждаем все - от низкопольных перронных автобусов до сборки мотоциклов в Смоленской области, ряд крупных строительных проектов, абсолютно знаковых, нишевых и очень важных. С учетом уровня товарооборота, цифр, которые мы достигли, останавливаться нельзя", - сказал Дмитрий Крутой.
В частности, возводится мультибрендовый центр запчастей для белорусских производителей. Территория большая - 19 га. Разместятся складские и производственные помещения. Работы - с использованием металлоконструкций и специальных панелей белорусского производства. "В начале ноября мы получили разрешение на строительство, на текущий момент осуществлена выемка плодородного слоя, грунта, уложена песчано-гравийная подушка. Сегодня мы приступаем к вязке арматурного каркаса под плиту. До конца года будет стоять первый корпус, подрядчик тоже белорусский", - отметил руководитель проекта Леонид Брук.
Еще один перспективный проект в Смоленске - строительство центра по производству низкопольных перронных автобусов и сервисного обслуживания техники МАЗ. Такие автобусы будут использовать для перевозки пассажиров в аэропортах. Это первое производство такого профиля в России. "Мы фактически единственное предприятие на постсоветском пространстве, которое производит перронные автобусы. С учетом наших компетенций, поддержки губернатора планируем реализовывать их во все аэропорты России и Беларуси, конкурировать на равных с китайскими партнерами", - добавил генеральный директор ОАО "МАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" Валерий Иванкович.
Также в эфире телеканала показали закладку капсулы с посланием потомкам в аэропорту Смоленск-Северный. Здесь масштабная реконструкция и модернизация. Подрядчик тоже белорусский. Бюджет - более $100 млн. Это один из крупнейших строительных проектов, которые Беларусь реализует в России. Сдача - в 2029 году.
"Решение по строительству, конечно, принадлежит президенту России Владимиру Путину. Ранее это был аэропорт экспериментального назначения, военного назначения, теперь он стал гражданский. Планируется здесь модернизировать полосу более 2,5 км. Здесь будет остановка для четырех воздушных судов, современный аэропорт, аэровокзальный комплекс", - проинформировал губернатор Смоленской области Василий Анохин.
На границе Витебской и Смоленской областей белорусская делегация ознакомилась с работой цифровой системы СПОТ (система подтверждения отправки товара). Она введена в России с 1 июня и осуществляет контроль за импортом товаров при ввозе из стран ЕАЭС. В качестве пропуска - заранее оформленный электронный документ и QR-код. Это упрощает работу налоговых органов.-0-
Экономика
29 ноября 2026, 18:34
Центры перронных автобусов и запчастей, аэропорт. Крутой оценил ход строительства совместных объектов в Смоленске
Фото maz.by
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