Центральные банки Беларуси и Монголии намерены сделать все для роста товарооборота между странами

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральные банки Беларуси и Монголии намерены содействовать укреплению финансового сотрудничества и реализации задачи по увеличению двустороннего товарооборота втрое. Об этом заявили первый заместитель председателя правления Национального банка Беларуси Александр Егоров и управляющий Банком Монголии Санжаагийн Наранцогт на встрече в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Егоров отметил, что встреча проходит после переговоров президентов двух стран и призвана содействовать реализации дорожной карты сотрудничества Беларуси и Монголии, подписанной министрами иностранных дел. "Поэтому я уверен, что в будущем Беларусь и Монголию ждет плодотворное сотрудничество. Мы сегодня слышали амбициозную задачу от президента Монголии о том, что товарооборот должен вырасти в три раза по сравнению с текущим. И я думаю, что мы сделаем все, приложим все усилия для того, чтобы достичь поставленных целей", - сказал он.



Санжаагийн Наранцогт подчеркнул, что финансовое сотрудничество может стать важной поддержкой для достижения этой цели. Среди перспективных направлений взаимодействия он назвал использование белорусской сельскохозяйственной техники в аграрном секторе Монголии. "Мы видим отличные перспективы для дальнейшего использования вашей сельскохозяйственной техники в нашем аграрном секторе. Сегодня президент Лукашенко особо подчеркнул наличие значительных возможностей для сотрудничества, прежде всего в агропромышленном комплексе", - отметил управляющий Банком Монголии.



По его словам, монгольская сторона разделяет подход к расширению экономических связей и считает задачу трехкратного роста товарооборота достижимой. "Мы полностью разделяем этот подход и уверены, что цель добиться трехкратного роста товарооборота вполне достижима. Мы приложим все усилия для этого", - заявил Санжаагийн Наранцогт.



Он также обратил внимание на значение взаимодействия между центральными банками для укрепления финансовых связей двух государств. "Кроме того, оба президента уделили особое внимание взаимодействию между нашими банками как важному инструменту укрепления финансового сотрудничества. Мы сделаем все возможное для эффективного взаимодействия по линии центральных банков", - подчеркнул управляющий Банком Монголии.-0-