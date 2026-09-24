Троллейбусы, трамваи и вагоны для метро: куда поставляет технику "БКМ Холдинг" 

Среди исполненных контрактов он отметил поставку трамваев с автономным ходом для Павлодара в Казахстане. "Они предъявили особое требование к трамваю: должен быть с автономным ходом, так как у них планируется строительство новых районов, которые не будут иметь контактной сети, но при этом рельсы уже туда ведутся. Это позволит получить серьезную экономию на капитальных затратах, так как не требуется строительство тяговых подстанций и контактной сети. А использование батареи позволяет трамваю проехать 30 км и обеспечить пассажиропоток в новых микрорайонах", - рассказал гендиректор. Прорабатывается поставка еще 50 таких вагонов на следующий год.-0-





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24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Куда поставляет технику "БКМ Холдинг", рассказал генеральный директор Михаил Сыманович на пресс-конференции ко Дню машиностроителя, передает корреспондент БЕЛТА.Традиционными и ключевыми направлениями поставок остаются Россия и Казахстан. В РФ успешно завершена поставка троллейбусов для Ярославля. Выполняется контракт по поставке трехсекционных трамвайных вагонов для Челябинска. Один вагон отправлен на прошлой неделе, второй проходит дополнительные испытания и в скором времени поступит заказчику."Вагон имеет определенные особенности, мы учли пожелания для Челябинска. Вагон способен двигаться в метротуннеле и имеет ряд специальных систем: автоматического регулирования скорости, специальный свет и другие вспомогательные системы безопасности", - пояснил Михаил Сыманович.