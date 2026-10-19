Транспорт, нефтехимия и фильм о сибиряках-партизанах. Что обсуждали на встрече Селиверстов и омский губернатор





Стороны предметно обсудили традиционно широкую повестку взаимодействия Беларуси с российским регионом, в том числе ход ранее достигнутых договоренностей. "Особое внимание уделили перспективам развития мультибрендовых центров белорусской техники, закупкам пассажирского транспорта и организации его сервисного обслуживания, взаимодействию в нефтехимической сфере, обмену опытом и технологиями в сельском хозяйстве. Условились расширять сотрудничество в сфере креативных индустрий (к примеру, омичи планируют снимать на "Беларусьфильме" фильм о сибиряках-партизанах). Договорились проработать возможности участия наших строителей в возведении нового аэропортового комплекса в Омске", - рассказали в пресс-службе.

Были рассмотрены также график ближайших контактов на различных уровнях, наполнение программ конкретным содержанием и перспективными проектами. На встрече был представлен новый генеральный консул Беларуси в Новосибирске Игорь Болотов, в сферу ответственности которого входит Омская область. Были рассмотрены также график ближайших контактов на различных уровнях, наполнение программ конкретным содержанием и перспективными проектами. На встрече был представлен новый генеральный консул Беларуси в Новосибирске Игорь Болотов, в сферу ответственности которого входит Омская область.





В первый день рабочей поездки Юрий Селиверстов посетил также два мультибрендовых центра белорусской техники, Омский государственный аграрный университет и Омский аграрный научный центр.-0-





Фото Посольства Беларуси в России

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов 19-20 октября находится в рабочей поездке в Омской области. Она началась со встречи с губернатором региона Виталием Хоценко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.