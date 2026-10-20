Транспорт и торговля стали лидерами по темпам роста валовой добавленной стоимости - Минэкономики

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси среди лидеров по темпам роста валовой добавленной стоимости в январе - сентябре - транспорт (104,8%), торговля (104%) и сельское хозяйство (103,8%). Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.





Как проинформировал Национальный статистический комитет, по итогам девяти месяцев этого года темп роста ВВП составил 102%. Среди лидеров по темпам роста валовой добавленной стоимости - транспорт (104,8%), торговля (104%) и сельское хозяйство (103,8%). В транспортной сфере высокие темпы демонстрируют пассажирооборот и грузооборот - плюс 7,6% и 2,9% соответственно.





Результаты в торговле обусловлены динамикой розничного товарооборота, который за январь - сентябрь увеличился на 8,7%, чему в свою очередь способствовали рост реальных доходов населения по итогам января - августа на 8,2%, а также низкий уровень инфляции (4,6% в годовом выражении). В оптовой торговле также отмечается положительная динамика - 100,2%.





В сельском хозяйстве по итогам девяти месяцев темп производства продукции составил 104,6%. Некоторое замедление по сравнению с прошлым месяцем связано с сезонным выравниванием сроков уборки овощных культур, силоса, сева озимых. В сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах положительная динамика в растениеводстве обеспечена в основном ростом намолота рапса (в 1,5 раза) и сбора плодов и ягод (в 2,2 раза), в животноводстве - увеличением объемов производства молока и выращивания свиней, птицы и крупного рогатого скота.





Индекс промышленного производства за январь - сентябрь 2026 года составил 100,5%, увеличившись по сравнению с январем - августом на 0,3 процентного пункта. При этом отдельные отрасли (энергетика, фармацевтика, пищевая промышленность) демонстрировали еще более высокие темпы. Наблюдается тренд на снижение складских запасов: на 1 октября 2026 года - 75,1% к среднемесячному объему производства, что на 5 процентных пунктов ниже уровня аналогичного периода прошлого года.





За девять месяцев введено в эксплуатацию более 2,7 млн кв.м жилья, в том числе с господдержкой - около 335 тыс. кв.м.





Инвестиций в основной капитал - плюс 2,1%. Предприятия продолжают вкладывать в свое технологическое обновление и приобретение оборудования - темп 103,4%.





Экспорт товаров и услуг (по методологии платежного баланса) в январе - августе 2026 года на 13,4% выше уровня аналогичного периода 2025-го. Продолжился рост сотрудничества со странами дальней дуги: динамично растут поставки продукции в страны Азии (в 1,4 раза). Высокими темпами растет экспорт услуг: плюс 23,3%. Основные драйверы - транспорт и туризм.





Устойчивая работа экономики позволяет обеспечивать высокий уровень зарплаты - более 2980 рублей в январе - августе 2026 года. Средний размер пенсии по возрасту превысил отметку в 1060 рублей.-0-