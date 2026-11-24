24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Оман подвели промежуточные итоги сотрудничества во время заседания совместной белорусско-оманской рабочей группы, которое прошло в формате видеоконференции под руководством заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси - директора Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Иван Смильгиня. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.



По итогам девяти месяцев 2026 года товарооборот продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья достиг показателя более 165% к аналогичному периоду прошлого года. Структура белорусского экспорта уверенно диверсифицируется: к традиционным позициям сухого обезжиренного и цельного молока, молочной сыворотки в 2025 году впервые добавились поставки сухого детского питания.



Стороны работают над дальнейшим расширением присутствия белорусской продукции на рынке Султаната. В прошлом году сторонами подписан Меморандум о взаимопонимании, а ветеринарные службы согласовали необходимые сертификаты для поставок молочной продукции. "С удовлетворением отмечаю, что наше сотрудничество динамично развивается. Сейчас мы переходим от документальных договоренностей к практическим шагам: предстоит согласовать сроки ветеринарной инспекции белорусских птицеперерабатывающих предприятий, что откроет прямой доступ нашему мясу на оманский рынок", - подчеркнул Иван Смильгинь.



Помимо мясной и молочной продукции, в повестке обсуждения рабочей группы находятся механизмы экспорта кормов для животных и рыб, сыров, а также ветеринарных препаратов, производство которых в Беларуси соответствует строгим международным стандартам. "Подведение промежуточных итогов в формате рабочей группы служит отличным стимулом для оперативного решения вопросов. Мы видим обоюдную заинтересованность в расширении взаимодействия, и реализация согласованных алгоритмов позволит вывести наше торгово-экономическое партнерство на более высокий уровень", - констатировал заместитель министра сельского хозяйства, рыболовства и водных ресурсов Омана доктор Ахмед Нассер Аль Бакри.



Стороны подтвердили, что достигнутые на встрече договоренности будут трансформироваться в реальные экспортные контракты.



Во встрече приняли участие дипломатические миссии, руководители профильных подразделений аграрного ведомства, а также представители перерабатывающих предприятий и деловых кругов.-0-