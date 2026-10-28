Товарооборот ЕАЭС со странами Африки за 10 лет вырос более чем вдвое





На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам интеграционного сотрудничества в мире, включая евразийское и африканское пространства. ЕЭК последовательно расширяет географию торгово-экономического сотрудничества, развивает прямое взаимодействие с региональными экономическими объединениями, в том числе с африканского континента. "С 2015 по 2025 год товарооборот евразийской "пятерки" со странами Африки увеличился более чем в два раза, превысив $25 млрд в год. С начала 2026 года этот показатель вырос еще на 9%", - сообщил на встрече глава Коллегии ЕЭК. Он отметил, что важным инструментом поддержки африканских экспортеров является единая система тарифных преференций ЕАЭС, преимуществами которой пользуются 47 стран.





Особое значение ЕЭК придает диалогу с Комиссией Африканского союза. В настоящее время согласовывается проект нового меморандума о сотрудничестве. Аналогичная работа ведется с Восточноафриканским сообществом, Экономическим сообществом государств Центральной Африки, Общим рынком Восточной и Южной Африки, Экономическим сообществом государств Западной Африки и рядом других объединений.





"Перспективы практического сотрудничества Евразийская экономическая комиссия видит в сферах промышленной кооперации, технического регулирования, упрощения торговых процедур, транспортной логистики и цифровизации. Для дальнейшего укрепления диалога Бакытжан Сагинтаев предложил организовать на площадке Комиссии Африканского союза Дни ЕАЭС. Этот формат позволит представить достижения союза, возможности единого рынка и перспективы торгово-экономического взаимодействия", - подчеркнули в ЕЭК.-0-

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Бакытжан Сагинтаев предложил организовать на площадке Комиссии Африканского союза Дни ЕАЭС. С такой инициативой он выступил на состоявшейся 28 октября в Москве встрече президента России Владимира Путина с руководителями региональных организаций Африки, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.