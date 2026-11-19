19 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Товарооборот Беларуси и России за 30 лет интеграции увеличился почти в восемь раз. Такие данные привел посол Беларуси в России Юрий Селиверстов на I Деловом форуме Союзного государства "Интеграция", передает корреспондент БЕЛТА."За прошедшие годы взаимный доступ к рынкам позволил существенно нарастить товарооборот: он вырос примерно в восемь раз - с $6,5 млрд в 1996 году до почти $55 млрд в 2025 году. Это исторический максимум", - сказал Юрий Селиверстов./Будет дополнено/.-0-