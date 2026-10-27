Товарооборот Беларуси и России по итогам 2026 года может превысить $70 млрд - посол РФ 

27 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Объем белорусско-российской торговли по итогам 2026 года может достичь очередной рекордной отметки. Такой прогноз сделал посол России в Беларуси Борис Грызлов в интервью журналу "Национальная оборона", сообщает БЕЛТА.



"По нашим оценкам, оборот товаров и услуг между Россией и Беларусью по итогам 2026 года при соответствующем обменном курсе может превысить $70 млрд. Для сравнения, наша (российская. - Прим. БЕЛТА) торговля с Китаем, многократно большим по размеру экономики и населению, сейчас находится на отметке около $240 млрд. Такое сопоставление наглядно говорит о глубине наших интеграционных связей с Беларусью", - сказал Борис Грызлов.



По его словам, белорусский экспорт растет, и главным рынком сбыта для него традиционно является Россия. "Номенклатура поставок очень широкая: это продукты питания, нефтехимия, сельскохозяйственная, строительная и другая спецтехника, общественный транспорт. Добавлю, что сегодня расчеты между Россией и Беларусью почти целиком осуществляются в национальных валютах. Это помогает защитить взаимную торговлю от колебаний курсов", - отметил российский посол.



Дипломат подчеркнул, что Беларусь - ближайший союзник и главный стратегический партнер России. "У нас выстроен интенсивный и очень эффективный политический диалог. Регулярные личные встречи и телефонные разговоры президентов дополняются постоянным, практически в реальном времени, взаимодействием правительств, парламентов, профильных министерств и ведомств", - констатировал он.



"Союзное государство остается центральным направлением двустороннего взаимодействия, и за последние годы мы совершили качественный скачок в развитии нашего интеграционного объединения. В основе этих отношений - взаимное уважение, равноправие и учет интересов друг друга. За тридцать лет интеграция России и Беларуси вышла на уровень, не имеющий аналогов в мире. Сложившаяся модель двустороннего взаимовыгодного сотрудничества уникальна. Ее суть как нельзя точнее выражает формула "Два государства - одна экономика", эффективность которой особенно наглядно проявилась в условиях санкционного давления Запада в отношении наших стран", - добавил Борис Грызлов.-0-