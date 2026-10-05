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Товарооборот Беларуси и Мозамбика вырос почти в 16 раз за семь месяцев

Опубликовано:

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Экономика
05 октября 2026, 19:49

Товарооборот Беларуси и Мозамбика вырос почти в 16 раз за семь месяцев

Фото Минсельхозпрода
Фото Минсельхозпрода
Фото Минсельхозпрода
5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Дорофейчик встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Мозамбика в России и Беларуси по совместительству Жозе Матеушем Муарией Катупхой. Главной темой переговоров стало расширение двустороннего взаимодействия в агропромышленной сфере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

Структура торговли между странами претерпела изменения. В 2025 году импорт фруктов составлял основу товарооборота, за семь месяцев 2026 года он вырос почти в 16 раз. Беларусь зашла на рынок Мозамбика с новыми позициями: мясом птицы, консервами, пшеничной мукой и сухим обезжиренным молоком.

"Африка ценит Беларусь как надежного партнера", - отметил посол.

Потенциал для наращивания экспорта сохраняется. Беларусь готова к наращиванию объемов поставок сухого молока. Также, учитывая развитый животноводческий сектор Мозамбика, белорусская сторона предложила комплекс ветеринарной поддержки: препараты и вакцины для птицы, крупного и мелкого рогатого скота.

"Кроме того, белорусская сторона выразила готовность к обучению мозамбикских специалистов по всему спектру аграрных профессий, создавая кадровый фундамент для будущих совместных проектов", - добавили в пресс-службе.-0-
Теги
Беларусь Министерство сельского хозяйства и продовольствия Мозамбик
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