Товарооборот Беларуси и Индии вырос на 30%. Страны нацелены на развитие промкооперации

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индия договорились двигаться от простой торговли к совместному производству. Вопросы развития кооперационного сотрудничества обсуждались на двусторонних переговорах во время визита министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова в Индию, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.



В Нью-Дели Максим Рыженков провел переговоры с государственным министром торговли и промышленности Индии Джитином Прасадой. Собеседники отметили, что в основе белорусско-индийского сотрудничества лежат личные контакты между лидерами двух стран, а также интенсивная коммуникация между руководителями внешнеполитических ведомств.



"Стороны согласились с необходимостью конвертации этих связей в конкретные торгово-экономические проекты. Собеседники сверили подходы к развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в областях науки и образования, культуры и туризма. Сошлись во мнении о необходимости укрепления межрегиональных связей, отметив, что все области Беларуси уже имеют наработки по взаимодействию с Индией", - рассказали в пресс-службе МИД.



Индийская сторона подтвердила заинтересованность в белорусской технике для сельского, городского, коммунального хозяйства и горнодобывающей отрасли. Достигнута договоренность о проведении в 2027 году совместной кампании по сближению деловых кругов двух стран по линии совместных комиссий, рабочих групп и через отраслевые структуры.



Во время визита Максим Рыженков принял участие в заседании белорусско-индийской межправительственной комиссии по сотрудничеству в качестве ее сопредседателя. Во время мероприятия рассмотрены вопросы развития торгово-экономических и межрегиональных связей, планы по углублению промышленной кооперации, сотрудничества в сферах сельского хозяйства, здравоохранения и фармацевтики, науки и технологий, образования, культуры, туризма, таможенного взаимодействия.



Стороны отметили рост товарооборота (за девять месяцев 2026 года он увеличился на 30%) и договорились двигаться от простой торговли к совместному производству. В первую очередь это касается организации сборки белорусской техники в Индии, фармацевтического производства в Беларуси, а также использования площадки СЭЗ "Бремино-Орша" для выхода индийских компаний на рынок ЕАЭС.



Также достигнута договоренность ускорить согласование дорожной карты развития ключевых направлений двустороннего сотрудничества на 2027-2031 годы.



Экономическую повестку визита продолжила заключительная сессия белорусско-индийского бизнес-форума. В целом в его работе приняли участие около 100 представителей деловых кругов двух стран. Максим Рыженков обозначил перспективные направления торгово-инвестиционного сотрудничества. В их числе - поставки в Индию сельскохозяйственной и строительной техники, городского пассажирского транспорта, а также создание совместных производств в Беларуси. Глава МИД предложил активнее задействовать бизнес-институты для активизации двустороннего торгово-экономического сотрудничества.



Глава белорусской делегации в Нью-Дели встретился с членами Конфедерации индийской промышленности - ведущей бизнес-ассоциации страны. С крупными индийскими промышленниками были обсуждены практические аспекты промышленной кооперации и инвестиционного взаимодействия, включая участие деловых кругов в реализации совместных проектов. Стороны условились о дальнейших контактах для проработки конкретных предложений при координирующей роли Национального центра поддержки экспорта Беларуси.



Входящие в состав белорусской делегации заместители руководителей министерств промышленности, образования, сельского хозяйства и продовольствия, Национальной академии наук также провели отдельные встречи с представителями профильных индийских ведомств и деловых кругов. По итогам переговоров подписано несколько межведомственных документов о сотрудничестве.-0-