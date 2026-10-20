Товарные биржи Беларуси и Египта наметили практические шаги по активизации сотрудничества

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская универсальная товарная биржа и Товарная биржа Египта (Egyptian Mercantile Exchange, EMX) определили перечень приоритетных вопросов практического характера, которые планируется детально проработать в ближайшей перспективе для реализации меморандума о взаимопонимании между двумя площадками. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе БУТБ.



С этой целью будет сформирована межбиржевая рабочая группа, состоящая из специалистов БУТБ и EMX, главной задачей которой станет координация взаимодействия белорусской и египетской бирж в сферах, представляющих обоюдный интерес. Такая договоренность достигнута в ходе совещания между представителями БУТБ и EMX, которое состоялось 20 октября в режиме видео-конференц-связи.



"Ввиду исключительной важности египетского рынка для развития биржевой торговли со странами Ближнего Востока и Африки мы искренне заинтересованы в том, чтобы перевести в практическую плоскость все ключевые направления сотрудничества, закрепленные в меморандуме о взаимопонимании. Мы готовы к организации совместной работы в любом приемлемом для египетской стороны формате. Консолидация усилий наших бирж, безусловно, поспособствует развитию биржевой торговли между Беларусью и Египтом и обеспечит благоприятные условия для роста товарооборота и активизации деловых контактов", - отметил начальник управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Ярослав Ковальчук.



Представители EMX подтвердили свое намерение укреплять партнерские отношения с БУТБ и приступить к имплементации положений меморандума. Египетская сторона, в частности, выразила заинтересованность в изучении опыта БУТБ по проведению электронных биржевых торгов продукцией сельского хозяйства на внутреннем и внешнем рынке, а также в использовании применяемых на белорусской бирже методик, инструментов и механизмов, касающихся ценообразования, управления рисками и контроля исполнения сделок. Отдельное внимание будет уделено обмену ценовой информацией и аналитическими данными, трансферу технологий и оказанию содействия египетским импортерам и экспортерам по выходу на биржевой рынок Беларуси.



ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-