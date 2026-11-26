26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двенадцатое заседание рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области России проходит в Пскове. Сопредседателями выступают заместитель премьер-министра Беларуси Наталья Петкевич и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Повестка заседания включает широкий круг вопросов взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Планируется подведение итогов двустороннего торгово-экономического сотрудничества в 2026 году, определение перспективных направлений дальнейшего взаимодействия.
Будут обсуждены вопросы налаживания новых кооперационных связей, увеличения объемов поставок продукции машиностроительной отрасли, включая грузовую, пассажирскую и сельскохозяйственную технику, расширения взаимодействия в агропромышленной сфере, создания новых туристических маршрутов.-0-
Экономика
26 ноября 2026, 15:40
Торгово-экономическое и гуманитарное сотрудничество Беларуси и Псковской области обсуждается на заседании рабочей группы
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