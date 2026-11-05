Торговля и производители должны вместе продвигать белорусские товары - МАРТ

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доля отечественных товаров в розничной торговле Беларуси за 9 месяцев 2026 года достигла 55%, однако ее необходимо увеличивать и расширять ассортимент белорусской продукции. Об этом рассказала журналистам первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Татьяна Шевцова перед семинаром на тему "Продвижение отечественных макаронных изделий, детского питания, товаров легкой промышленности, товаров с новогодней тематикой", передает корреспондент БЕЛТА.



Татьяна Шевцова считает, что поставленные задачи необходимо решать совместно с производителями. Торговля должна грамотно представить и расставить приоритеты при размещении отечественной продукции, обеспечив покупателям доступ к ней, а производители - выпускать качественные товары, информировать о них потребителей и своевременно поставлять необходимые объемы. "Это обоюдная задача, которую мы хотим решать вместе с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, с основными концернами-производителями отечественных товаров. Такие встречи будут способствовать диалогу, который позволит нашим производителям, торговым сетям и организациям, интернет-площадкам также активно работать с отечественными производителями", - подчеркнула первый замминистра.



С 10 сентября в Беларуси вступило в силу постановление МАРТ №48, которое изменяет требования к ассортиментному перечню товаров в торговых объектах. "Перечни уже приведены в соответствие с постановлением. Мы даже рассматриваем вопрос о расширении этого перечня, потому что открываются новые производства. В частности, недавно открылось производство детского питания в Дзержинском районе в деревне Станьково. Объемы у наших производителей растут, и мы можем в большей степени обеспечивать отечественными товарами внутренний рынок. И перечни мы также планомерно будем пересматривать и увеличивать по количеству в сторону отечественных товаров", - резюмировала она.



Заместитель начальника управления - начальник отдела координации поставок товаров на внутренний рынок управления координации поставок товаров на внутренний рынок и внешнеторговой деятельности концерна "Белгоспищепром" Мария Горбатова указала на растущий рынок плодоовощной консервации и соковой продукции для детского питания. "С 2022 по 2025 год его емкость увеличилась с 16,5 тыс. т до 25 тыс. т. Ежегодно прирост - около 15%. Рынок растет, потому что данную продукцию потребляют не только дети, но и взрослые, придерживающиеся правильного питания и здорового образа жизни. Как правило, это безопасная продукция, изготовленная из натурального сырья, без добавления сахара, консервантов, искусственных красителей", - пояснила она.



Мария Горбатова обратила внимание: на рынке присутствует широкий ассортимент такой продукции. "Сегодня специализированные мощности имеют пять организаций - две, входящие в состав концерна "Белгоспищепром", и три частные. Специализированные производственные мощности составляют 48 тыс. т при емкости рынка 25 тыс. т. С учетом потребностей экспорта, наши предприятия могут полностью обеспечить внутренний рынок детским питанием, плодоовощной консервацией и соковой продукцией", - сделала акцент представитель концерна.



Помимо расширения рынки сбыта, концерн участвует в международных выставках и нацелен на обеспечение потребностей белорусов. "Наша задача - увеличить удельный вес детского питания, плодоовощной консервации и соковой продукции в розничном товарообороте. Согласно комплексу мер по развитию стратегии консервной отрасли, которая утверждена Советом Министров, к 2035 году данный показатель должен составить 82%. По итогам 9 месяцев 2026 года он составляет 69,5%. То есть наша совместная с торговлей задача - увеличить этот показатель", - подытожила Мария Горбатова.-0-