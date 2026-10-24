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Торфяные предприятия Беларуси продолжат модернизировать и развивать - Минэнерго

Опубликовано:

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Экономика
24 октября 2026, 19:03

Торфяные предприятия Беларуси продолжат модернизировать и развивать - Минэнерго

Фото Минэнерго
Фото Минэнерго
Фото Минэнерго
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Солигорском районе во время республиканского семинара-совещания подвели итоги сезона добычи торфа 2026 года и обсудили перспективы развития отрасли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

В мероприятии приняли участие министр энергетики Денис Мороз и председатель Минского облисполкома Алексей Кушнаренко.

В Беларуси продолжается модернизация торфяной промышленности, расширяется производство продукции глубокой переработки торфа, развиваются экспортные поставки. Как отметил Денис Мороз, торф остается важным отечественным ресурсом, играющим роль в обеспечении энергетической безопасности государства. За последние десятилетия отрасль прошла значительный путь преобразований. Благодаря реализации государственных программ были реконструированы предприятия, обновлены производственные мощности, созданы условия для дальнейшего развития торфяного производства.

По словам министра, сегодня предприятия отрасли активно работают над расширением ассортимента выпускаемой продукции. Наряду с традиционным топливным направлением развиваются производство грунтов, органических смесей и технологии глубокой переработки торфа.

"Практически все заводы сегодня системно задумываются о том, что можно из торфа дополнительно произвести. Здесь и нетопливное направление, и грунтовое, и продукты глубокой переработки торфа", - рассказал Денис Мороз.

За девять месяцев 2026 года производство нетопливной торфяной продукции выросло на 18% - до 151,7 тыс. т. Объем ее реализации составил 154,8 тыс. т, что на 15,9% превышает прошлогодний показатель.

Экспорт торфяной продукции составил 51,2 тыс. т на сумму $5,3 млн. На модернизацию производств направлено 30,7 млн рублей.

Нетопливная торфяная продукция поставляется в девять стран, среди которых Китай, Россия, Грузия, Казахстан, Турция, Армения, Узбекистан, Кыргызстан и Азербайджан. Крупнейшим зарубежным рынком остается Китай. На его долю приходится порядка 51% экспортных отгрузок нетопливной торфяной продукции. С учетом отгрузок через Белорусскую калийную компанию объем продукции, направленной на китайский рынок, достиг 38,6 тыс. т - более чем вдвое выше уровня прошлого года.

Продолжается работа по освоению новых видов экспортной продукции. В частности, совместно с Белорусской калийной компанией прорабатываются поставки в Китай торфяных смесей в виде гранул. Предприятием "Брестоблгаз" уже произведена пробная партия нового продукта объемом два контейнера, завершена процедура регистрации в Главном таможенном управлении КНР.

Значительные средства направляются на техническое переоснащение предприятий. За девять месяцев текущего года на реализацию программы комплексной модернизации торфяных производств направлено 30,7 млн рублей, в том числе 21,3 млн рублей собственных средств организаций. Более половины освоенных средств направлено на строительство площадей для добычи торфа.

Одним из примеров технологического обновления стал Старобинский торфобрикетный завод, на базе которого проходила рабочая часть семинара. Предприятие входит в состав УП "Мингаз" и развивается при участии газоснабжающих организаций. Здесь освоено промышленное производство органических торфяных смесей на основе торфяной сушенки с содержанием азота до 20% и биологически активными добавками. Участники семинара ознакомились с работой брикетного цеха, котельной и площадки приготовления смесей на основе зольных отходов.

"Старобинский торфозавод - это пример синергии газовиков и торфяников с точки зрения преображения завода, вливания в него инвестиций для того, чтобы вывести его на новый технологический уровень. Такие же процессы будут проходить на всех заводах. Мы всегда будем искать способы их поддержать и дальше развивать", - отметил Денис Мороз.

В числе других перспективных проектов - строительство цеха киповки торфа на Лидском торфобрикетном заводе мощностью до 20 тыс. т в год, ввод нового производственного комплекса на участке "Туршовка" торфобрикетного завода "Усяж", разработка отечественного оборудования для киповки торфа, а также расширение выпуска жидких торфяных гуматов и других продуктов глубокой переработки.

Параллельно ведется работа по расширению использования торфяного топлива на внутреннем рынке. Совместно с предприятиями строительной отрасли, организациями жилищно-коммунального хозяйства и энергетиками прорабатываются проекты строительства и модернизации энергоисточников, использующих местные виды топлива.

"Торфяная отрасль и торфобрикетные заводы будут работать и дальше развиваться. Наша общая задача - сохранить торфяное производство, модернизировать заводы и обеспечить их устойчивое развитие", - подчеркнул министр энергетики.

Кроме того, во Дворце культуры Солигорска состоялась торжественная церемония награждения победителей отраслевых соревнований и лучших представителей торфяной промышленности.

"Торф - это уникальное достояние нашей страны, то, чем мы с вами гордимся, то, что помогает обеспечивать в том числе энергетическую безопасность Беларуси", - отметил Денис Мороз.

Он поблагодарил работников за профессионализм и непростой ежедневный труд, подчеркнув вклад трудовых коллективов в сохранение и развитие торфяной отрасли. По итогам отраслевых соревнований награды получили лучшие предприятия и специалисты.

Торфяные "Дажынкі" уже в 15-й раз объединяют представителей отрасли, сохраняя традицию чествования людей, чей труд стоит за производственными результатами.-0-
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Министерство энергетики Солигорск
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