24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брянский машиностроительный завод, который входит в состав ТМХ ("Трансмашхолдинг"), отправил Городейскому сахарному комбинату инновационный маневровый тепловоз ТЭМ23, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ТМХ.



Локомотив уже введен в эксплуатацию и приступил к работе.



В локомотивном парке комбината это первый брянский тепловоз. Как отметили в пресс-службе, благодаря небольшой массе и низкому расходу топлива ТЭМ23 является оптимальным решением для промышленных и логистических предприятий.



Городейский сахарный комбинат стал вторым предприятием страны, в локомотивный парк которого вошел ТЭМ23. В сентябре 2026 года такой тепловоз приобрел для своих нужд Слуцкий сахарорафинадный комбинат.



ТЭМ23 - инновационный маневровый локомотив. Серийно выпускается на Брянском машиностроительном заводе с 2024 года. В 2025 году тепловоз был внесен в реестр российской промышленной продукции, который ведет Минпромторг России.



Тепловоз ТЭМ23 воплотил актуальные тенденции, сложившиеся в локомотивостроении. Четырехосная машина с двумя дизельными двигателями подходит для маневровых и маневрово‑вывозных работ. Несмотря на более компактную по сравнению с шестиосными серийными локомотивами конструкцию, ТЭМ23 демонстрирует сопоставимый уровень мощности при более низком расходе топлива и масла. За счет использования современных дизельных двигателей удалось также снизить воздействие на окружающую среду: локомотив соответствует современным экологическим требованиям.



ТМХ - крупнейший в России разработчик и производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также среднеоборотных двигателей различного назначения, один из лидеров мирового транспортного машиностроения. Ключевой поставщик отечественных решений в области рельсового транспорта. Стратегия ТМХ предполагает обеспечение технологического суверенитета России и развитие новых компетенций внутри холдинга. Многие серии подвижного состава ТМХ создаются в кооперации с белорусскими партнерами в рамках Союзного государства и ЕАЭС. В том числе ТМХ поставляет вагоны для минского метрополитена.



Брянский машиностроительный завод является крупнейшим предприятием машиностроительной отрасли, специализирующимся на производстве маневровых и магистральных тепловозов.-0-