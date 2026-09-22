Терехов: ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируется довести до 30%

"Только 14% - это жилье современных потребительских качеств, построенное непосредственно как арендное. Оно особенно востребовано у граждан. Этому направлению правительством уделяется особое внимание как наиболее перспективному и позволяющему на государственном уровне системно решать не только квартирный вопрос граждан, но и обеспечивать равномерность развития регионов путем строительства жилья там, где в нем есть потребность, - сказал Александр Терехов. - Уже в текущем году ввод такого жилья вырастет примерно в полтора раза и сравняется с объемами строительства жилья с господдержкой".