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Терехов: ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируется довести до 30%

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Экономика
22 сентября 2026, 12:00

Терехов: ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируется довести до 30%

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодную долю ввода арендного жилья в Беларуси планируется довести до 30%. Об этом на совещании у главы государства о перспективах жилищного строительства и повышении эффективности использования арендного жилья заявил вице-премьер Александр Терехов, передает корреспондент БЕЛТА. "Тенденции наращивания объемов строительства арендного жилья будут сохранены. Всего за пятилетку запланировано ввести не менее 5 млн квадратных метров такого жилья и довести ежегодную долю его ввода до 30%. При этом полностью мы не отказываемся от механизмов господдержки, сохраняя исполнение своих обязательств перед многодетными семьями и иными первоочередными категориями граждан", - заявил вице-премьер.

Александр Терехов отметил, что в последние годы основным направлением решения жилищного вопроса граждан является обеспечение их арендным жильем.

По словам вице-премьера, из имеющихся 165 тыс. коммунальных арендных жилых помещений три четверти - это существующий государственный жилищный фонд, по разным причинам не приватизированный гражданами до 2016 года. Это жилье в основном построено еще в советские времена. Также к нему относятся жилые помещения, переведенные из служебного и маневренного жилфонда, в том числе находящиеся в собственности сельхозпредприятий.
"Только 14% - это жилье современных потребительских качеств, построенное непосредственно как арендное. Оно особенно востребовано у граждан. Этому направлению правительством уделяется особое внимание как наиболее перспективному и позволяющему на государственном уровне системно решать не только квартирный вопрос граждан, но и обеспечивать равномерность развития регионов путем строительства жилья там, где в нем есть потребность, - сказал Александр Терехов. - Уже в текущем году ввод такого жилья вырастет примерно в полтора раза и сравняется с объемами строительства жилья с господдержкой".

В подтверждение Александр Терехов привел следующие цифры относительно общих планов введения жилья в текущем году: "На 2026 год запланировано ввести 4 млн кв.м по госпрограмме. Из него не менее 1,6 млн кв.м жилья индивидуального. Как и предусмотрено, - не менее 40%. 650 тыс. кв.м арендного жилья, в том числе 135 тыс. кв.м для военнослужащих. 645 тыс. кв.м жилья с господдержкой".

Правительством организована работа регионов по формированию обоснованных планов строительства арендного жилья. Учитывалась потребность в квалифицированных кадрах, в том числе по реализуемым инвестпроектам, необходимость создания достойных условий проживания для закрепления молодых специалистов, прибывающих на первое место работы по распределению, а также потребность в таком жилье военнослужащих. 

"В каждой области и городе Минске сформированы перечни конкретных жилых домов, в которых будут строиться арендные жилые помещения для различных категорий граждан. Акценты в планировании смещены в сторону малых населенных пунктов с населением до 20 тыс. человек (доля строительства в которых увеличена почти до половины от общего объема строительства), а также в сторону молодых специалистов и работников социальной сферы. В первую очередь застройка будет осуществляться там, где уже есть социальная инфраструктура в виде школ, детских садов, поликлиник", - рассказал вице-премьер.
Таким образом, в 2027 году в соответствии со сформированными перечнями планируется к строительству более 900 тыс. кв.м арендного жилья. С учетом устойчивого спроса, в последующем прогнозируется увеличение объемов ввода до 1,2 млн. кв.м такого жилья в 2030 году.-0-
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Беларусь жилье Терехов
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