Темы экономического сотрудничества обсудили посол Беларуси и руководитель торгово-промышленной палаты Монголии

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы развития экономического сотрудничества обсудил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Монголии Михаил Орда 11 ноября на встрече с президентом Национальной торгово-промышленной палаты (НТПП) Монголии Баатаржавын Лхагважавом. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.
Стороны детально рассмотрели итоги Белорусско-монгольского бизнес-форума, состоявшегося во время государственного визита президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха в Беларусь в конце октября 2026 года. Посол Беларуси поблагодарил президента НТПП Монголии за содействие в организации бизнес-форума, проведенного совместно с Белорусской торгово-промышленной палатой. Михаил Орда подчеркнул практическую эффективность проведения подобных мероприятий для развития торгово-экономических отношений Беларуси и Монголии.
Стороны также рассмотрели дальнейшие шаги по укреплению контактов между торгово-промышленными палатами двух стран. Собеседники сошлись во мнении, что тесное сотрудничество бизнес-кругов является одним из ключевых инструментов выполнения задач, поставленных главами Беларуси и Монголии, а также эффективного использования преимуществ, предоставляемых Временным торговым соглашением между ЕАЭС и Монголией.-0-