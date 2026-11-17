17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси сохраняется сбалансированный рост экономики - по итогам десяти месяцев темп роста ВВП составил 102,1%. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства экономики.





Среди лидеров по вкладу и темпам роста валовой добавленной стоимости - торговля (103,9%), сельское хозяйство (104,9%), транспорт (104,8%), информация и связь (104%).





Сохраняется тренд на снижение складских запасов: на 1 ноября 2026 года стоимость запасов готовой продукции составила 11 млрд рублей, или 74,1% к среднемесячному объему производства. Это на 7,1% ниже уровня прошлого года.





В сельском хозяйстве производство продукции выросло на 5,7%. Ускорение на 1,1% по сравнению с прошлым месяцем связано с опережающей уборкой кукурузы на зерно, ростом площадей сева озимых культур.





В транспортной сфере высокие темпы демонстрируют пассажирооборот и грузооборот - соответственно плюс составляет 7,3% и 2,8%.





Информация и связь находится устойчиво в зеленой зоне, что обеспечено увеличением численности работников в IТ-сфере и ростом темпа телекоммуникационной деятельности.





Розничный товарооборот за январь - октябрь увеличился на 8,9%, чему способствовали рост реальных доходов населения на 8,2% и низкий уровень инфляции (4,7% в годовом выражении).





За десять месяцев введено в эксплуатацию более 3 млн кв.м жилья, в том числе с господдержкой - 367,7 тыс. кв.м.





Инвестиции в основной капитал выросли на 2,6%. Предприятия продолжают вкладывать в свое технологическое обновление и приобретение оборудования - темп 104,3%.





Экспорт товаров и услуг (по методологии платежного баланса) в январе - сентябре 2026 года на 13,7% выше уровня аналогичного периода 2025-го. Экспорт товаров вырос на 11,1% к январю - сентябрю прошлого года. Укрепляются позиции на рынках СНГ (рост на 22,1%) и стран дальней дуги (в 1,4 раза). Высокими темпами растет экспорт услуг: в январе - сентябре плюс 22,8%.





Устойчивая работа экономики позволяет обеспечивать высокий уровень зарплаты - около 3 тыс. рублей в январе - сентябре 2026 года. Средний размер пенсии по возрасту составил 1068,6 рубля.-0-