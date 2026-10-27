Темп модернизации и строительства линий электропередач должен увеличиться вдвое - Каранкевич 

"Особое внимание уделяется развитию линий электропередач и подстанций всех классов напряжения. Буквально за три года объем реконструкции и строительства новых линий электропередач увеличился в два раза. Задача на текущую пятилетку - этот темп роста сохранить. То есть в 2026-2030 годах темп роста модернизации действующих и строительства новых линий электропередач и подстанций всех классов напряжения должен увеличиться в два раза", - сказал Виктор Каранкевич.



/Будет дополнено/.-0- /Будет дополнено/.-0-





Читайте также:





27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп модернизации и строительства линий электропередач должен увеличиться в два раза за 2026-2030 годы. Об этом заявил заместитель премьер-министра Беларуси Виктор Каранкевич на пленарной сессии "Развивая энергетику - развиваем экономику" во время Белорусского энергетического и экологического форума, передает корреспондент БЕЛТА.Фото Андрея Синявского