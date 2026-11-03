Техрегламент на работающее под избыточным давлением оборудование изменен в ЕАЭС





"Изменения направлены на установление единых подходов к оценке соответствия оборудования требованиям безопасности. С учетом практики применения техрегламента схемы и процедуры сертификации и декларирования соответствия приведены в соответствие с типовыми схемами, утвержденными решением Совета ЕЭК. В частности, предусмотрена новая схема декларирования соответствия 7д, позволяющая оформлять декларацию на партию оборудования на основании сертификата на тип. Кроме того, уточнен порядок проведения исследования типа оборудования, установлена взаимосвязь между сертификатом на тип и документами об оценке соответствия, оформляемыми на его основании", - рассказали в пресс-службе.





Для практической реализации этих положений Совет ЕЭК принял поручение о внесении соответствующих изменений в единые формы сертификата соответствия и декларации о соответствии, а также в порядок формирования и ведения единого реестра таких документов.





"Принятый документ стал первым в пакете взаимосвязанных изменений, предусматривающих унификацию процедур оценки соответствия в пяти технических регламентах Евразийского экономического союза. Его вступление в силу будет синхронизировано с аналогичными изменениями в техрегламенты о безопасности низковольтного оборудования, машин и оборудования, аппаратов, работающих на газообразном топливе, а также об электромагнитной совместимости технических средств. Новые положения позволят обеспечить единообразное применение процедур оценки соответствия во всех странах ЕАЭС и повысить сопоставимость их результатов. Работа по системному обновлению процедур оценки соответствия в технических регламентах союза продолжается", - добавили в ЕЭК.-0-

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял изменения в технический регламент "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением". Документ подготовлен комиссией совместно с государствами Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.