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Экономика
25 ноября 2026, 23:03
Технопарк - идеальное место для перехода инновационной идеи в продукцию - Давидович
Владимир Давидович. Фото из архива
25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технопарк является площадкой, где предприятия могут развиваться ускоренно, делая опытные образцы и масштабируясь. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал директор Минского городского технопарка Владимир Давидович, передает корреспондент БЕЛТА.
Как подчеркнул Владимир Давидович, технопарк - это идеальное место, чтобы молодому предпринимателю с идеей новой разработки взять площадь в аренду на выгодных условиях, получив при этом определенные налоговые льготы, и приступить к работе. "Администрация технопарка способствует еще и тому, чтобы подсказать, в какие двери стучаться, чтобы добыть те или иные ресурсы, будь то финансовые, технологические или интеллектуальные. Все сосредоточено в одном месте, и это позволяет предприятиям развиваться ускоренно, делая опытные образцы, а затем и масштабируясь", - отметил Владимир Давидович.Говоря о специфике Минского городского технопарка, его руководитель отметил, что площадка работает с производственными предприятиями и создает для них благоприятную среду. "Это подготовленные площади с готовой инженерной инфраструктурой. И предприниматель, особенно начинающий, у которого на старте всегда очень много затрат, в таких условиях может их снизить. Таким образом государство стимулирует создание инновационной продукции", - отметил Владимир Давидович.-0-
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