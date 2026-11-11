Технический облик третьего энергоблока БелАЭС уже обсуждается - Лихачев

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технический облик третьего энергоблока Белорусской АЭС, его финансово-экономическая и организационная модель обсуждались сегодня в правительстве Беларуси. Об этом сообщил журналистам генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев по итогам встречи с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным, передает корреспондент БЕЛТА."Мы уже ведем разговоры о расширении сотрудничества в атомной сфере. Пока не пришло время делать объявления о финальных результатах, но мы к ним крайне близки. Будем делать все, чтобы еще увеличить уровень локализации и роль белорусских партнеров в реализации этого проекта", - сказал Алексей Лихачев о третьем энергоблоке БелАЭС.Со стороны "Росатома" будут проводиться дальнейшие действия по оптимизации технического решения в целях более привлекательной стоимости электроэнергии и более эффективной и стабильной работы самого блока. Гендиректор "Росатом" подчеркнул, что в Беларуси будут использоваться все лучшие практики, которые российская сторона применяет для себя.Развивается и сотрудничество в неэнергетической сфере. "В прошлом году в Беларуси запустили первый Центр аддитивных технологий, десятки российско-белорусских принтеров уже пошли потребителям, создается новый технологический уклад. Серьезный шаг сделан вперед по системам накопления энергии, в электродвижении. Зафиксированы договоренности в части не только поставок накопителей электроэнергии на БЕЛАЗ и МАЗ для новой линейки продукции, но и более глубокие разработки, которые будут реализовываться с привлечением российского бизнеса. На финальной стадии обсуждение создания Центра ядерной медицины - не просто поставки в Беларусь радиоизотопов и радиофармпрепаратов, а создание целостного кластера, который позволит вывести на новый уровень и борьбу с онкологией, и профилактику и лечение кардиологических, неврологических заболеваний", - отметил гендиректор "Росатома".Развивается сотрудничество в цифровой сфере. Обсуждаются планы по взаимодействию в сфере квантовых технологий."У нас широкая повестка, и с каждой встречей она становится более глубокой - от фундаментальных исследований и разработок до индустриального, серийного тиражирования решений", - подчеркнул Алексей Лихачев.-0-