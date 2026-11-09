Светлогорский ЦКК подписал экспортные соглашения на выставке в Китае

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" подписало экспортные соглашения на 250 млн юаней во время Китайской международной выставки импорта в Шанхае, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Александр Купреев и начальник управления реализации ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Юрий Болбас провели переговоры с зарубежными партнерами. По итогам встреч подписаны два крупных экспортных соглашения на общую сумму 250 млн юаней.
Китайская международная выставка импорта (CIIE) проводится ежегодно с 2018 года и является одним из самых масштабных многоотраслевых выставочных мероприятий в Китае. В 2026 году общая экспозиционная площадь превышает 440 тыс. кв.м, объединяя свыше 4100 экспонентов и зарубежных представителей из более чем 160 стран, регионов и международных организаций. Белорусскую экспозицию представляют 53 отечественных предприятия пищевой отрасли, промышленной сферы, организации и учреждения научно-технического направления, туризма и системы образования.-0-