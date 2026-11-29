- Центры перронных автобусов и запчастей, аэропорт. Крутой оценил ход строительства совместных объектов в Смоленске
Еще одна актуальная тема - поставки шасси МАЗ для двух смоленских предприятий, где завершается финальная сборка коммунальных и дорожных машин ("Смол Маш" и "Завод КДМ"). "Чуть-чуть в этом году поставки снизились. Мы еще дополнительно обсудим, как эти объемы восстановить. Не хотелось бы, чтобы эти хорошие кооперационные проекты мы упускали. Тем более заявка Смоленска и по сегменту коммунальной техники, и по сегменту пассажирской техники очень серьезная. Около 20 низкопольных троллейбусов МАЗа за несколько лет мы поставим", - отметил Дмитрий Крутой.
Он также рассказал о ряде интересных имиджевых проектов. "Наша компания "Мак.бай" подбирает сейчас площадки по открытию первого ресторана в Смоленске - вообще первого ресторана в Российской Федерации. Надеюсь, этот проект будет успешным. Там будет полностью белорусское меню, белорусские продукты, антураж, и поэтому думаю, что жителям Смоленска и гостям, туристам понравится эта локация", - обозначил глава Администрации Президента. Кроме того, "Белоруснефть" изучает возможность открытия двух брендовых заправок на территории Смоленской области.-0-