29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает принять участие в проектах по жилищному строительству в Смоленске. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Дмитрий Крутой во время визита в Смоленскую область, сообщает БЕЛТА.Дмитрий Крутой и губернатор Смоленской области Василий Анохин обсуждали сегодня тему строительства. "Смоленск активно застраивается, готовится несколько крупных площадок под жилищное строительство. Наши белорусские компании "МАПИД", "А-100 Девелопмент" и "Белстройцентр" активно участвуют в процессе обсуждения. Да, есть историческая застройка города и соответствующие обременения, есть финансовые вопросы, но тем не менее если получится зайти в два крупных смоленских жилищных проекта, это тоже будет дополнительный важный элемент нашей двусторонней повестки", - сказал глава Администрации Президента.Еще одна актуальная тема - поставки шасси МАЗ для двух смоленских предприятий, где завершается финальная сборка коммунальных и дорожных машин ("Смол Маш" и "Завод КДМ"). "Чуть-чуть в этом году поставки снизились. Мы еще дополнительно обсудим, как эти объемы восстановить. Не хотелось бы, чтобы эти хорошие кооперационные проекты мы упускали. Тем более заявка Смоленска и по сегменту коммунальной техники, и по сегменту пассажирской техники очень серьезная. Около 20 низкопольных троллейбусов МАЗа за несколько лет мы поставим", - отметил Дмитрий Крутой.Он также рассказал о ряде интересных имиджевых проектов. "Наша компания "Мак.бай" подбирает сейчас площадки по открытию первого ресторана в Смоленске - вообще первого ресторана в Российской Федерации. Надеюсь, этот проект будет успешным. Там будет полностью белорусское меню, белорусские продукты, антураж, и поэтому думаю, что жителям Смоленска и гостям, туристам понравится эта локация", - обозначил глава Администрации Президента. Кроме того, "Белоруснефть" изучает возможность открытия двух брендовых заправок на территории Смоленской области.-0-