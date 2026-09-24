Строительство комплексов, внедрение инноваций. Какие задачи стоят перед отраслью сельского хозяйства Беларуси

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие задачи стоят перед отраслью сельского хозяйства Беларуси, рассказали эксперты на Международном форуме сельского хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.



По словам заместителя министра сельского хозяйства Игоря Дорофейчика, в последние годы в Беларуси наблюдается рост показателей в сельском хозяйстве. Аграрии ставят перед собой задачи повышать урожайность и добиваться более высоких результатов. "Это не случайно. Мы понимаем спрос на сельскохозяйственную продукцию, но одновременно учитываем сложности, с которыми сталкиваемся при ее производстве и реализации", - сказал он.



Игорь Дорофейчик подчеркнул, что Беларусь является аграрной страной, а сельское хозяйство играет важную роль в ее экономике. Отрасль рассматривается как одно из ключевых направлений развития и точек роста. "Перед аграрным сектором стоят серьезные задачи. В частности, в Беларуси модернизируются предприятия по производству и переработке молока - это одно из стратегических направлений развития. Достичь поставленных целей без специалистов, которые работают непосредственно на предприятиях, и других работников достаточно сложно", - дополнил он.



По словам начальника главного управления интенсификации животноводства и рыбохозяйственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Наталии Сонич, обеспечение продовольственной безопасности остается одним из приоритетов социально-экономической политики страны. "Беларусь на протяжении ряда лет демонстрирует высокие показатели производства основных видов сельскохозяйственной продукции на душу населения. В среднем на одного жителя страны в год приходится 104 кг мяса, 255 кг молока, 89 кг фруктов и ягод, 183 кг овощей, 159 кг картофеля и 290 яиц. На долю животноводства приходится более половины всей сельскохозяйственной продукции. С 2020 по 2025 год в Беларуси обеспечен рост среднего удоя молока от коровы, и по итогам 2025 года показатель достиг рекордных 6566 кг. Также за пять лет сохранилась положительная динамика по росту объемов производства продукции отрасли. За восемь месяцев 2026 года производство молока увеличилось до 102,8%, выращивание скота и птицы - до 105,3%. Производство мяса крупного рогатого скота составило 102,6%, свинины - 102,7%. Продуктивность дойного стада за январь - август увеличилась почти на 200 кг и достигла 4613 кг", - рассказала она.



Развитие отрасли связано со строительством новых и реконструкцией действующих животноводческих объектов, совершенствованием генетики, технологий кормления и содержания животных, внедрением инноваций. "Молочное скотоводство Беларуси стало одной из наиболее эффективных и динамично развивающихся отраслей. Более 75% коров молочного стада содержатся на 1,7 тыс. молочно-товарных комплексах. На них производится около 80% молока от всего объема", - добавила начальник главного управления.



К 2030 году планируется довести производство молока до 10,5 млн т, а к 2035 году - до 11,5 млн т. "Необходимо построить и реконструировать около 350 животноводческих комплексов. Ежегодно в стране вводится более 60 молочно-товарных комплексов. Государственной программой "АПК будущего" на 2026-2030 годы поставлена задача по производству около 2,1 млн т скота и птицы в живом весе", - дополнила Наталия Сонич.



Кроме того, ведется строительство двух крупных свиноводческих комплексов в Гомельской и Брестской областях (на 100 тыс. голов откорма в год) планируется построить два комплекса мощностью по 24 тыс. голов откорма в год в Гомельской и Минской областях. Новые предприятия оснастят современным технологическим оборудованием. Также строится селекционно-генетический центр в птицеводстве, создаются племенные предприятия в индейководстве и перепеловодстве.



Также специалист остановилась на рыбоводстве. Общий водный фонд рыболовных угодий страны включает около 10,8 тыс. водоемов, насчитывается около 28 тыс. рек, работают более 500 субъектов хозяйствования. На 16 крупных рыбоводных организаций приходится около 80% производства рыбной продукции. Развивается индустриальное рыбоводство с выращиванием ценных видов рыб и применением передовых технологий. "Разработана программа строительства современных индустриальных комплексов. К 2035 году планируется построить восемь объектов общей мощностью более 7 тыс. т ценных видов рыб. Реализация программы позволит производить более 10 тыс. т радужной форели в год", - сказала Наталия Сонич.



Международный форум сельского хозяйства - крупное профессиональное событие агропромышленного комплекса Беларуси. Он объединяет руководителей и специалистов агропромышленного комплекса Беларуси, России и стран СНГ для обсуждения практических решений, современных технологий и опыта предприятий, направленных на повышение эффективности сельскохозяйственного производства. Форум проходит в Минске, в программе - пять профессиональных направлений: КРС (ветеринария и зоотехния); свиноводство; птицеводство; агрономия, а также выступления представителей отраслевых организаций, научных учреждений, сельскохозяйственных предприятий и технологических компаний.-0-