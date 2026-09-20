



Почти 800 человек в отрасли имеют статус молодого специалиста. Для молодежи строится и предоставляется арендное жилье уже с мебелью. "Где-то квартира в райцентре в современном многоэтажном доме, где-то индивидуальный деревянный жилой дом в агрогородке с развитой инфраструктурой. Для человека решение жилищного вопроса - одна из главных задач. Имея квартиру или дом от лесхоза, а также возможность в последующем получить эти квадратные метры в собственность, специалист будет дорожить своим рабочим местом и ответственно подходить к выполнению профессиональных обязанностей. В этом и есть наша цель", - подчеркнул министр.





По его словам, будет строиться еще больше арендного жилья. Каждому лесхозу поставлена задача ежегодно вводить не менее двух жилых помещений. В масштабах отрасли это уже около 200 квартир и домов ежегодно. "Это еще больше повысит привлекательность отрасли среди молодежи, - убежден министр. - Безусловно, есть и другие меры поддержки, в том числе финансового характера, которые мы оказываем молодым специалистам".-0-





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20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси строительство арендного жилья для работников лесхозов будут наращивать. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович в интервью корреспонденту БЕЛТА.