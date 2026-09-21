Строительные работы и услуги на 70 млн рублей реализованы на БУТБ с начала года 

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-





Фото БУТБ

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) реализованы строительные работы и услуги на 70 млн рублей, сообщили БЕЛТА в пресс-службе биржи."За неполные девять месяцев сумма биржевых сделок по реализации работ и услуг в сфере строительства, совершенных на БУТБ, достигла 70 млн рублей. Данное направление биржевой торговли стало одним из самых быстрорастущих на БУТБ, демонстрируя ежемесячный двузначный прирост объемов сделок", - об этом сообщил начальник управления торгов перспективными товарами БУТБ Максим Хомич, выступая на деловой сессии "Цифровые инструменты и методология сквозного управления жизненным циклом объектов строительства и недвижимости", которая прошла на полях Международной архитектурно-строительной выставки "BUDEXPO-2026".По словам представителя БУТБ, динамичное развитие биржевой торговли строительными работами и услугами - это, с одной стороны, результат масштабной информационной работы, которая проводилась с заказчиками и исполнителями на этапе запуска электронной площадки "Работы и услуги", а с другой - заинтересованность участников торгов в получении экономического эффекта от использования биржевого механизма."В настоящее время на площадке ежедневно присутствуют около 500 активных заявок от заказчиков и исполнителей работ и услуг. При этом по сравнению с первыми месяцами после запуска платформы "Работы и услуги" существенно увеличилось количество заказов на большие суммы. Это связано с тем, что, получив снижение цены на 15-20% на небольших пробных заказах, заказчики стремятся масштабировать этот эффект, размещая заявки на выполнение большего объема работ и услуг. В результате перед исполнителями, основная масса которых являются субъектами малого и среднего бизнеса, открывается доступ к крупным заказам и, соответственно, возможность дополнительного заработка", - рассказал Максим Хомич.В ходе деловой сессии "Цифровые инструменты и методология сквозного управления жизненным циклом объектов строительства и недвижимости" также состоялась торжественная церемония вручения наград предприятиям и организациям страны за активное участие в развитии белорусской строительной отрасли. БУТБ была удостоена награды Республиканского союза строителей за вклад в цифровизацию рынка строительных работ и услуг.