Строительные нормы для производственных зданий в Беларуси будут обновлены

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси скорректируют строительные нормы для производственных зданий, сообщили БЕЛТА в РУП "Стройтехнорм".



Подготовлена первая редакция проекта пересмотра СН 3.02.10. Документ актуализирует требования к проектированию таких объектов промышленных предприятий, подземных и надземных сооружений, а также градирен, дымовых труб, водонапорных башен.



Так, введен термин "здания и сооружения модульного типа", добавлены соответствующие требования. Впервые включены в нормы зоны аддитивного производства. Также в числе новшеств - автоматизация и эксплуатация без постоянного присутствия персонала.



Исключены избыточные положения, не относящиеся к безопасности. Актуализированы разделы по пожарной безопасности и инженерному оборудованию в увязке с действующими техническими нормативными правовыми актами. Предполагаемая дата введения в действие строительных норм - сентябрь 2027 года.



РУП "Стройтехнорм" выступает разработчиком проекта. Он будет направлен на согласование в Госстандарт, МЧС, Минэнерго, Минтранс, Минздрав и другие ведомства.



Специалистов приглашают ознакомиться с документом и высказать предложения. Каждое аргументированное замечание будет учтено при подготовке следующей редакции.



Ранее в этом году были обновлены некоторые другие строительные нормы и правила, в том числе по порядку разработки предпроектной (предынвестиционной) документации, строительной теплотехнике, зданиям предприятий бытового обслуживания и др.-0-