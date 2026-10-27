Страны СНГ планируют разработать стратегию развития топливно-энергетического комплекса до 2050 года

По словам директора департамента, Исполком СНГ как орган, координирующий работу Содружества, заинтересован в совместном принятии решений, которые позволят повысить энергетическую безопасность и укрепить стратегию в этой сфере.-0-

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны СНГ работают над проектом стратегии развития топливно-энергетического комплекса до 2050 года. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Михаил Мыскин во время дискуссионного стола на полях XXX Белорусского энергетического и экологического форума в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.Стратегия нацелена на формирование механизмов поддержки для решения комплексных вопросов развития отрасли и эффективного реагирования на экономические и геополитические вызовы, требующие координации всех государств."Формула энергетической самостоятельности является одним из важных столпов для обеспечения стабильного развития экономики и промышленности практически всех стран", - отметил Михаил Мыскин.Дополнительной опорой выступает межгосударственное взаимодействие, обмен опытом, реализация совместных проектов и целевых программ. Страны СНГ активно сотрудничают в энергетической сфере. Налажена параллельная работа энергосистем, формируются элементы общего энергетического рынка, реализуются совместные энергетические проекты.В СНГ действует концепция развития промышленной кооперации государств-участников на период до 2030 года. Расширяется сфера цифровых технологий. Одним из важных драйверов развития экономики и энергетического сектора может выступать использование цифровых финансовых активов. "Они будут способствовать внедрению инновационных технологий, улучшению финансирования и созданию новых бизнес-моделей в этой сфере", - отметил Михаил Мыскин.Действует концепция сотрудничества государств-участников в сфере энергетики на период до 2035 года. Профильные ведомства и отраслевые субъекты осуществляют разноплановое взаимодействие, включающее развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, модернизацию оборудования и увеличение доли компонентов собственного производства.Эксперт добавил, что глобальным вопросом является необходимость перехода к более чистым и устойчивым источникам энергии. За последние 10 лет на пространстве СНГ прослеживается тренд значительного повышения интереса к источникам атомной генерации. В Беларуси была построена атомная электростанция, началась реализация проектов по сооружению атомных электростанций в Казахстане и Узбекистане.Одним из определяющих факторов устойчивости развития экономики является энергетическая безопасность. В контексте новых вызовов принята декларация сотрудничества государств-участников в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности. Основная цель - содействовать обеспечению надежности, устойчивости и эффективности энергетического комплекса.Наблюдается заметное расширение роли политических и экономических процессов ШОС, в работе которой участвуют в том числе и государства СНГ. "Взаимодействие позволит в полной мере реализовывать потенциал стран содружества и послужит обмену опытом, наилучшими практиками и компетенциями", - отметил Михаил Мыскин.