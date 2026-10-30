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Новости
19:28
"Минчанка" проиграла четвертый матч кряду в российской Суперлиге
Спорт
19:22
Какие опасные находки выявляют гродненские таможенники, рассказали в ГТК
Общество
19:21
МИД: мы аккредитуем всех подавших заявку на освещение IV Минской конференции по евразийской безопасности
Политика
19:12
Александр Олешко о "Лістападзе": праздник кино для зрителей и кинематографистов
Культура
19:06
Решение CAS вселяет уверенность в положительный результат наших усилий - ФХБ
Спорт
19:00
Законопроект по вопросам внешней трудовой миграции внесен в Палату представителей
Общество
18:59
Доля исследователей-женщин в Беларуси выше, чем в среднем в мире
Общество
18:50
Уникальную операцию на артериях сердца провели в Лиде
Общество
18:41
"Найти тех людей, которым интересно то же, что и нам". Ефремов о миссии "Лiстапада"
Культура
18:32
Перечень выплат, на которые не начисляются взносы в ФСЗН, изменится с 2027 года
Экономика
18:27
Медийный заплыв организуют на спортивном празднике "Брест плывет - время взрослых"
Регионы
18:26
Народной артистке Беларуси Тамаре Мироновой на "Лiстападзе" вручили специальный приз Президента
Культура
18:25
Формируя бюджет ФСЗН, депутаты за столбцами цифр видят глаза своих избирателей - Бартош
Общество
18:18
Более 500 тыс. саженцев высадили в Гродненской области на акции "Дай лесу новае жыццё!"
Регионы
18:10
Лукашенко: нынешний кинофестиваль "Лiстапад" станет настоящим праздником высокого искусства
Президент
18:10
XXXII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" открылся в кинотеатре "Москва"
Культура
17:57
Налоговая служба Беларуси развивается динамично и ориентируется на современные технологии - Кийко
Экономика
17:53
Хоккеистки "Минчанки" обыграли "Цитадель" в матче открытия сезона Женской лиги
Спорт
17:48
В Латвии создадут центр технологий дронов и противодронных систем
В мире
17:47
Биологические угрозы требуют особого внимания в системе национальной безопасности - эксперт
Общество
17:31
Время, технологии, искусство: "5 элемент" приглашает в необычное арт-путешествие во Дворце искусств
Экономика
17:12
Более 1,4 тыс. волонтеров из Минской области приняли участие в акциях помощи пожилым "ДОБРО.БЕЛ"
Регионы
17:09
Многофункциональные площадки открыли в Миорах и Глубоком при поддержке Президентского спортклуба
Регионы
17:03
Ставки на кредитном рынке в сентябре продолжили снижаться - Нацбанк
Экономика