Стать шоколатье, увидеть производство изнутри. Как предприятия Беларуси и Ленинградской области привлекают туристов

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как предприятия Беларуси и Ленинградской области привлекают туристов, рассказали в Минске на заседании круглого стола "Промышленный туризм как инструмент международного сотрудничества: опыт и практики Ленинградской области и Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.Один из флагманов промышленного туризма Беларуси - кондитерская фабрика "Коммунарка". Здесь гостям предлагают погрузиться в волшебный мир, где какао-бобы превращаются в любимые сладости, попробовать себя в роли шоколатье, поучаствовать в мастер-классах.Как рассказал генеральный директор предприятия Александр Нечай, за 2025 год "Коммунарку" посетили с экскурсиями почти 31 тыс. человек, а в I полугодии 2026-го - 23 тыс., что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По итогам 12 месяцев на предприятии рассчитывают преодолеть планку в 40 тыс. экскурсантов. Если еще пять лет назад это были в подавляющем большинстве белорусы, то теперь значительно возрос турпоток из России. Налажено сотрудничество с турагентствами."В экскурсию включаем показ презентационного фильма, посещение производственных цехов, дегустации. На сайте доступно онлайн-бронирование. Экскурсии расписаны до конца года. Желающих больше, чем можем принять. Есть планы инвестировать в инфраструктуру промышленного туризма, создать музей", - рассказал Александр Нечай.Генеральный директор кондитерской фабрики "Любимый край" Алексей Медведев обратил внимание на рост интереса к внутреннему туризма и отметил необходимость объединять усилия. "Мы сами разрабатываем методическую базу, сценарии туров, привлекаем туроператоров. Напрямую работаем со школами, вузами, профтехучилищами. Нашему самому маленькому посетителю - 5 лет, самому возрастному - 80. Инвестируем в это направление, открываем музей, есть выделенный штат. В прошлом году фабрику посетили порядка 16 тыс. человек. Планируем развивать совместные проекты в кондитерской отрасли с партнерами из Беларуси", - поделился Алексей Медведев.Начальник отдела музейно-экскурсионного обслуживания и промышленного туризма ОАО "МАЗ" Ольга Шибко рассказала об опыте холдинга в сфере промтуризма. Она отметила, что сегодня гостям интересно увидеть процесс изготовления техники с нуля до готового изделия. МАЗ с помощью экскурсий продвигает свой бренд, знакомит молодежь с особенностями профессии. Организуются посещения не только головного предприятия, но и дочерних компаний. Также на МАЗе есть свой музей истории трудовой славы."Показываем, как развивались технологии, рассказываем о наших династиях. При проведении экскурсий ориентируемся на разные целевые группы: дети, студенты, взрослые, корпоративные партнеры", - подчеркнула Ольга Шибко.Российская компания "Систэм Электрик" участвует в сфере туризма через поставку решений для инфраструктуры и проведение партнерских промо-кампаний с возможностью путешествий. На объекты компании организуются ознакомительные экскурсии. Директор департамента экспорта и стран СНГ Сергей Мележик высказал заинтересованность в кооперации с Беларусью по продвижению промышленных туров.Также на заседании круглого стола представили опыт Минского часового завода, на базе которого действует обновленный и единственный в Беларуси музей часового дела, программы обучения специалистов в сфере промышленного туризма. Представители туроператоров, которые работают на рынках двух стран, высказали свои предложения, обозначили актуальные вопросы. Турбизнес со своей стороны старается реагировать на запросы туристов, расширяет маршруты, включая в них предприятия в регионах.Организаторами мероприятия выступили комитет по вешним связям Ленинградской области и Национальное агентство по туризму.-0-