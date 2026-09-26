Стальные гиганты "Гомсельмаша" и выставка у Дворца культуры МТЗ. Что предприятия подготовили ко Дню машиностроителя

Так, в Минске у Дворца культуры МТЗ открылась масштабная выставка продукции предприятий системы Минпрома. МТЗ представляет сразу две знаковые машины - современный BELARUS 5425 мощностью 542 лошадиных сил и легендарный МТЗ-2 - первый массовый советский колесный универсально-пропашной трактор на пневматических шинах. Также можно увидеть технику МАЗа, "АМКОДОР", Минского моторного завода, "БЕЛДЖИ", "Белкоммунмаша" и "Бобруйскагромаша". Экспозиция работает до 28 сентября, вход свободный.

Увидеть знаменитые карьерные машины можно в День открытых дверей на БЕЛАЗе. 26 сентября до 15.00 открыты заводские ворота для всех желающих. "Это уникальный шанс заглянуть за кулисы знаменитого предприятия и провести яркий выходной всей семьей. Гостей ждет экспозиция легендарных машин прошлого, мощной современной техники и инновационных разработок", - рассказали на предприятии. Увидеть знаменитые карьерные машины можно в День открытых дверей на БЕЛАЗе. 26 сентября до 15.00 открыты заводские ворота для всех желающих. "Это уникальный шанс заглянуть за кулисы знаменитого предприятия и провести яркий выходной всей семьей. Гостей ждет экспозиция легендарных машин прошлого, мощной современной техники и инновационных разработок", - рассказали на предприятии.





Посетители могут заглянуть в ключевые цеха предприятия, пройтись вдоль уникальных сборочных конвейеров завода. Организована и обширная праздничная программа с чествованием ветеранов труда и лауреатов молодежной премии, танцевальным флешмобом и интерактивными площадками. Весь день на территории проходят увлекательные мастер-классы, работают зоны отдыха и фуд-корты с вкусной едой. В BELAZ SHOP можно приобрести эксклюзивный мерч, сувениры и масштабные коллекционные модели самосвалов. Вход свободный.

День открытых дверей 26 сентября организовал и Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино. В программе мероприятия - посещение производственных площадок, музея трудовой славы и различные активности. День открытых дверей 26 сентября организовал и Кузнечный завод тяжелых штамповок в Жодино. В программе мероприятия - посещение производственных площадок, музея трудовой славы и различные активности.





"Гомсельмаш" также подключился к празднованию Дня машиностроителя. Мероприятия проходят на стадионе на пр.Космонавтов, 49, до 17.00. Вдоль проспекта Космонавтов по традиции разместились десятки "стальных гигантов" холдинга.

Всего, по данным Белстата, сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий. В отрасли трудится 194,3 тыс. человек - примерно 19,4% от общего числа занятых в промышленности Беларуси и 4,7% от общей численности занятых в экономике. Товары машиностроения отечественного производства экспортируются в 117 стран.-0- Всего, по данным Белстата, сферу машиностроения в Беларуси представляют более 1,8 тыс. предприятий. В отрасли трудится 194,3 тыс. человек - примерно 19,4% от общего числа занятых в промышленности Беларуси и 4,7% от общей численности занятых в экономике. Товары машиностроения отечественного производства экспортируются в 117 стран.-0-



Фото Сергея Шелега

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в последнее воскресенье сентября отмечают День машиностроителя. Какие мероприятия приурочили к празднику, рассказали БЕЛТА на предприятиях.