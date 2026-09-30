Сроки представления декларации, индексация ставок. Минфин об изменениях в системе налогообложения в 2027 году

- Рост зарплат, поддержка приоритетных направлений экономики. Какие подходы заложены в республиканском бюджете на 2027 год
В системе налогообложения с учетом практики применения точечно уточняется порядок исчисления и уплаты отдельных налогов, чтобы механизм был четким, понятным и прозрачным.
"В частности, значительно упростится порядок подтверждения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость при оказании экспортных транспортных услуг. Мы привяжем его к тому подходу, который существует в бухгалтерском учете. То есть не нужно будет ждать подтверждения от покупателя о том, что он получил экспортируемый товар. Информация будет отражаться в бухгалтерском учете", - рассказал министр.
По подоходному налогу, чтобы комфортнее было работать и плательщикам, и налоговым органам, внесено предложение сместить сроки представления налоговой декларации по итогам года на 1 месяц - до 30 апреля. Сейчас установлен срок - 31 марта. Смещается и доплата самого налога - до 1 августа.
Как добавил министр, принимаются меры для упрощения процедур налогового администрирования. Они все больше переводятся в цифровой формат.
"На следующий год меры налоговой политики не предусматривают кардинальных изменений. Стабильность налоговой системы - важный фактор стабильной работы экономики и ее дальнейшего развития", - подчеркнул министр.-0-
Фото Сергея Шелега