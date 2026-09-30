Сроки представления декларации, индексация ставок. Минфин об изменениях в системе налогообложения в 2027 году

"На следующий год меры налоговой политики не предусматривают кардинальных изменений. Стабильность налоговой системы - важный фактор стабильной работы экономики и ее дальнейшего развития", - подчеркнул министр.-0-





Фото Сергея Шелега

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Какие в Беларуси вносятся изменения в систему налогообложения, рассказал журналистам министр финансов Владислав Татаринович, передает корреспондент БЕЛТА.Президент Беларуси дал согласие на внесение в Палату представителей Национального собрания бюджетно-налогового пакета документов на 2027 год: проектов законов "О республиканском бюджете на 2027 год", "Об изменении Налогового кодекса Республики Беларусь", "О бюджете государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь на 2027 год".Как отметил министр, базовая мера налоговой политики - индексация ставок налогов и отдельных элементов налогообложения, которые установлены в фиксированных суммах в белорусских рублях. Здесь учитывается темп роста индекса потребительских цен, номинальной начисленной заработной платы, стоимости строительно-монтажных работ.В системе налогообложения с учетом практики применения точечно уточняется порядок исчисления и уплаты отдельных налогов, чтобы механизм был четким, понятным и прозрачным."В частности, значительно упростится порядок подтверждения нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость при оказании экспортных транспортных услуг. Мы привяжем его к тому подходу, который существует в бухгалтерском учете. То есть не нужно будет ждать подтверждения от покупателя о том, что он получил экспортируемый товар. Информация будет отражаться в бухгалтерском учете", - рассказал министр.По подоходному налогу, чтобы комфортнее было работать и плательщикам, и налоговым органам, внесено предложение сместить сроки представления налоговой декларации по итогам года на 1 месяц - до 30 апреля. Сейчас установлен срок - 31 марта. Смещается и доплата самого налога - до 1 августа.Как добавил министр, принимаются меры для упрощения процедур налогового администрирования. Они все больше переводятся в цифровой формат.