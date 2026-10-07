Срок уплаты взноса по обязательному страхованию строений истекает 31 октября - Минфин

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 31 октября владельцам жилых строений нужно заплатить взнос за 2026 год по обязательному страхованию. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства финансов.
Ежегодно до 1 мая Белгосстрах направляет им соответствующую информацию. В ней указаны сумма начисленного взноса и срок уплаты.
Законодательством установлено, что страховой тариф составляет 0,13%, страховая сумма - 50% от страховой стоимости строения. Взнос рассчитывается путем умножения страхового тарифа на страховую сумму на 1 января текущего года.
Оплатить взнос можно наличными или безналично, в том числе через ЕРИП. За нарушение срока уплаты начисляются пени - 0,3% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
"Если страховой случай наступит до уплаты взноса, из страхового возмещения удержится сумма начисленного взноса, при несвоевременной уплате - также и сумма пеней", - пояснили в пресс-службе.-0-