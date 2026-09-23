Среднее звено управления восстановят в агроорганизациях Могилевской области

Сейчас эта работа уже проводится в Шкловском районе, чтобы к ноябрю доложить Президенту о первых результатах. Глава Администрации поручил всем председателям райисполкомов, на территориях которых есть укрупненные сельхозорганизации, изучить этот вопрос и внедрить подобную практику.-0-





Фото Олега Фойницкого

23 сентября, Чаусы /Корр. БЕЛТА/. Восстановление среднего звена управления в крупных сельскохозяйственных организациях позволит повысить эффективность работы без дополнительных финансовых затрат. Об этом журналистам после совещания в Чаусском райисполкоме рассказал глава Администрации Президента Дмитрий Крутой, передает корреспондент БЕЛТА.По его словам, первый год пятилетки подходит к концу, и агропромышленный комплекс остается ключевым сектором экономики Могилевщины. Ситуацию в отрасли президент страны контролирует в ежемесячном режиме, уделяя особое внимание проблемным районам. Он привел в пример Шкловский район, где глава государства посетил одно из самых слабых хозяйств - ОАО "Говяды-агро". Там были даны поручения системного характера, которые сегодня были озвучены председателям всех райисполкомов области.Одной из главных тем стало изменение структуры управления после кампании по укрупнению сельхозорганизаций. В регионе, как и в целом по стране, около 90% слабых хозяйств были ликвидированы, а их земли и базы присоединены к предприятиям-лидерам. Однако это привело к разрыву связи между рядовыми работниками и руководством крупных объединений. "Наш Президент почувствовал, что именно связь между конкретными механизаторами, рабочими, людьми, которые работают в поле, и руководителями вот этого объединенного хозяйства стала неустойчивой и неконкретной", - пояснил Дмитрий Крутой.Проблема заключается в отсутствии среднего звена управления - начальников участков. На примере того же "Говяды-агро", территория которого простирается на 40-50 км, ежедневный контроль за соблюдением технологических регламентов становится затруднительным без промежуточных руководителей. "Вот этот ежедневный контроль, который бы обеспечивали в том числе начальники участков, если бы они были, позволило бы, не требуя каких-то больших финансовых и прочих затрат, кардинально повысить эффективность", - подчеркнул Дмитрий Крутой.