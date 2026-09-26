Спецпроект для аграриев и флагманские модели для выставки. На "Гомсельмаше" поделились ближайшими планами

26 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тысячи работников структурных подразделений предприятия "Гомсельмаш" отмечают День машиностроителя, передает корреспондент БЕЛТА.



Масштабный праздник развернулся 26 сентября на стадионе ОАО "Гомсельмаш", лучшие машиностроители удостоены наград от министерства промышленности, облисполкома и горисполкома, а также холдинга.



Как рассказали на предприятии, сейчас производственники готовятся к участию в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ. Беларусь" - крупнейшей площадке, объединяющей ведущих производителей и инновационные компании. С 30 сентября по 2 октября в Минском международном выставочном центре BELEXPO "Гомсельмаш" представит современные решения для агропромышленного комплекса. Это зерноуборочные комбайны GS2124 и GS12A1, а также кормоуборочный FS80. Готовы гомельские машиностроители ко встречам с партнерами, установлению новых деловых контактов, обмену опытом и др.



Осенью в регионах чествуют тружеников села на празднике "Дажынкi". Специально для аграриев машиностроители запустили спецпроект - создали эксклюзивный дизайн комбайна для каждой из шести областей. На предприятии подчеркнули, что через этот элемент дизайна показали не только технику, а постарались отразить душу белорусского поля с учетом региональных особенностей. Комбайн с изображением мощного и гордого зубра - для Брестской области, быстрой и ловкой рыси - Гомельской и др.



"Гомсельмашу" в этом году исполняется 96 лет, годовщину намерены отметить производственными достижениями. Так, планируют собрать юбилейный, 200-тысячный, самоходный комбайн.



Холдинг "Гомсельмаш" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной техники, входящий в число лидеров мирового рынка комбайнов и других сложных сельхозмашин. Предприятие выпускает модельные ряды зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, початкоуборочные и картофелеуборочные комбайны, косилки и другую сельхозтехнику. Комбайны "Гомсельмаша" работают на полях России, Казахстана, Аргентины, Бразилии, Китая, Республики Корея и др. Компания имеет широкую товаропроводящую сеть, совместные предприятия и сборочные производства.-0-