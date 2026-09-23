Современные технологии производства высокопрочных бетонов планируют шире внедрять в стройкомплексе Беларуси 

"Подобные встречи позволяют не только обменяться опытом и ознакомиться с новыми технологиями и методиками, но и обозначить векторы дальнейшего развития отрасли, чтобы качество и скорость возведения зданий росли, а стоимость производства строительных материалов снижалась", - отметили в пресс-службе.-0-





Фото Минстройархитектуры

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современные технологии высокопрочных бетонов планируют шире внедрять в строительном комплексе Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минстройархитектуры.Вопрос рассмотрели на республиканском научно-практическом семинаре, организаторами которого выступили Министерство архитектуры и строительства и РУП "Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С. С.". В мероприятии приняли участие профессионалы-практики, ученые, представители предприятий строительной отрасли и производителей бетона. Семинар собрал тех, кто ежедневно сталкивается с производством железобетонных конструкций и необходимостью оперативно возводить здания."Главная задача предприятий строительной отрасли - строить максимально быстро и качественно. Мир не стоит на месте, постоянно появляются новые технологии и направления использования цемента. Изменяются и подходы к возведению железобетонных конструкций. В ряде направлений промышленности строительных материалов наблюдается рост. В то же время по некоторым направлениям объемы производства сохраняются или сокращаются. Важно понимать, что мы развиваем востребованные направления. Увеличиваем производство продукции, которая сейчас необходима на строительных площадках и уходим от того, что утрачивает актуальность", - отметил начальник главного управления промышленности Минстройархитектуры Евгений Татаринов.Программа семинара охватила широкий круг тем. В их числе новые требования к бетонным смесям и конструкционным бетонам в соответствии с СТБ 2674-2025, проблемы технологии изготовления высокопрочных бетонов, цифровые технологии в управлении бетонным производством, нормирование расхода цемента и металлопроката, химические добавки для повышения долговечности бетона и опыт промышленного применения, особенности контроля прочности, зарубежный опыт в получении бетонов.